Altın Hırsızı Yakayı Ele Verdi

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi’nde E.A., polise evdeki altınlarının çalındığını bildirip şikayette bulundu. Bir metrelik gerdanlık altın zincir, 1 adet zincirli tuğra, 1 adet yarım altın, 1 adet gram altın, 1 çift küpe, 25’er gramlık iki adet bileziğin çalınması olayının şüphelisinin H.E. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. H.E çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. Şüpheliden temin edilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.
Ayrıca şüpheli H.E.’nin Malatya 11. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan aranması olduğu da öğrenildi.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.