Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FÖTÖ soruşturması kapsamında çalışma başlatıldı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet E., isimli şahıs Afyonkarahisar otogarından Tokat’a gitmek üzere otobüse bineceği esnada ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ahmet E.’nin gerekli işlemlerin ardından T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği bildirildi. ( İHA)
21 Oca 2021 - 11:34- Asayiş Güncelleme: 21 Oca 2021 - 11:37
FETÖ’den Aranıyordu, Tutuklandı
Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.