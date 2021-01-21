Sadıkoğlu’ndan Gazetelere Destek Sözü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ( MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Malatya Gazeteci ve televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret etti. MGTC Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Sadıkoğlu, burada gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik etti.

Ziyarette ilk konuşmayı MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit yaptı. Pandemi nedeniyle yaşanılan çok önemli sıkıntılar olduğunu hatırlatan Pelit, bu süreçte hem esnaflara moral vermek hem de onlara destek olmak adına MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun Türkiye çapında bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Sadıkoğlu’ndan gazetelere abone olma ve reklam verme konusunda çağrı yapması talebinde bulunan Pelit,

Yerel esnafa sahip çıkma adına ciddi çalışmalar yapıldı. Ben Sayın Sadıkoğlu’na bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii bu sırada gazeteciler ve gazeteler de ciddi ciddi sıkıntılar yaşıyor. Sayın Sadıkoğlu’na gazetelere de abone olma, reklam verme konusunda bir çağrı yapmasını bekliyorum. Çünkü süreç gerçekten gazeteler adına çok sıkıntılı bir boyuta ulaştı. Bu dönemde gazetelere, medyaya sahip çıkmak gerekiyor. Bu çağrıyı da kendisine beklediğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Yerel esnaftan alışveriş yapma düşüncesi Malatya esnafında ciddi bir karşılı buldu. Ben Türkiye genelinde karşılık bulduğunu düşünüyorum

ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

ZOR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ

Başkan Sadıkoğlu, gazetecilerin mesai saati gözetmeden çalıştıklarını ima ederek,

Gazeteciler karda, kışta, yoğun tempoda, milletin sıcak yuvasında yatarken, gayret göstererek, mücadele ederek, bazen şiddete maruz kalarak, insanlara bilgi akışını sağlayarak, insanların bilgilenmeleriyle ilgili ciddi gayretleri var. Gazetecilerin emeklerini bizim görüyor olmamız lazım. Farkındalık yaratmak adına hem cemiyetleri ve gazeteleri ziyaret edip hem de bundan sonraki süreçte gazetecilerle ilgili yapılan vizyonel projelerde yanlarında olduğumuzu ifade etmek için buradayız. Gazetecilerin yapılan eksiği, yanlışı veya iyi şeyleri yazmaları aynı zamanda siyaset, sivil toplum örgütlerinin başındakilere yol gösterici de oluyor. Bu çok önemli bir kavram. Şunu ifade etmek istiyorum: Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Covid-19’dan dolayı ekonomik anlamda, iş yapış anlamında ve hatta ailelerimiz görme anlamında bile zor süreçten geçiyoruz. Ama ülke olarak bizim birlik, bütünlük kavramımız, aile bağlarımızın güçlü olması, ahilik kültüründen gelen geleneklerimizin içerisinde gelen imeceye karşı büyük bir sempatimizin olması, bu sürecin birlikte atlatılması için önemli bir kavram. Bu anlamda Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimize seslenmek istiyorum. Organize Sanayi Bölgesinde ve şehrin içerisinde ticaret yapan insanların da zorluk çektiğini dile getiriyoruz. Gazetecilerimizi destekliyor olmamız lazım. İnsanların haber alma özgürlüğünü kısıtlamamamız için onlara hem reklam ve hem de sahip çıkma suretiyle işlerini devam ettirmelerini sağlıyor olmamız lazım. Bu konuda üyelerimin duyarlı olacağına inanıyorum. Her türlü yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz

şeklinde konuştu.

BUSABAH GAZETESİNİN EKİBİYLE DE BİR ARAYA GELDİ

Konuşmaların ardın MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, BUSABAH gazetesini ziyaret etti. Gazetenin Yönetim Kurulu üyeleri ve personellerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Sadıkoğlu burada kısa bir açıklamada bulundu.

“GAZETENİZ CİDDİ ETKİ YARATIYOR”

BUSABAH gazetesinin farkını anlatan Başkan Sadıkoğlu,

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla BUSABAH gazetesini ziyaret ettik. Bugüne kadarki süreçte Malatya’ya verdiğiniz hizmet aşikâr. Hem yerelde etkili bir gazete oluşturmanız sebebiyle hem de gazetenizin sayfa sayısı ve önemli haberlerin olması Malatya’da ciddi etki yaratıyor. Biz de bu anlamda sizlere teşekkür ediyoruz. Sahada her türlü zorlukla mücadele ettiğinizin bilincindeyiz. En azından bir farkındalık oluşturmak, sizlerin yanında olduğumuzu ifade etmek için sizi ziyaret etmek istedik. Başarılarınızın devamını dileriz

ifadelerini kullandı.