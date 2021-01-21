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21 Oca 2021 - 12:30- Gündem

“Yeter ki kar yağsın, biz hazırız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için ilçemizin dört bir tarafında çalışıyoruz. Cenab-ı Allah’ın lütfu, nimeti ve bereketi olan kar yağışları yeter ki devam etsin, biz temizlemeye de, gece gündüz demeden sahada görev yapmaya hazırız” diye konuştu.
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Malatya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı için daha önce belirlenen planlamaya göre Yeşilyurt’un dört bir tarafında hazır bekletilen Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, hastane, cami ve otobüs durakları önleri gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgeler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünün, Koyunoğlu ve Çukurdere Mahallelerinde devam eden çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yer altı su kaynaklarının artması ve barajlardaki doluluk oranın yükselmesine vesile olan kar yağışının çok büyük bir nimet ve bereket olduğunu ifade etti.

“EKİPLERİMİZ HAZIR KITA BEKLEYECEKLER”

Koyunoğlu ve Çukurdere Mahallelerinde devam eden kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yerinde inceleyip, personellere kolaylıklar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Yeşilyurt’umuzun yüksek bölgeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarında buzlanma ve yolların kayganlaşması neticesinde oluşabilecek sıkıntıları gidermek adına ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyemiz ve Battalgazi Belediyemiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde kentimizin dört bir tarafında yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Muhtemel bir kar yağışını ön plana koyup alınması gereken tedbirleri daha önce kendi içimizdeki koordinasyon toplantılarımızda belirlemiştik. Alınan tedbirleri belirlenen çalışma programına göre sahada uygulayan ekiplerimiz, kar yağışından sonra tüm bölgelerimizde don ve buzlanma başta olmak üzere sıkıntı yaratabilecek durumları bertaraf etmek içinde çalışmalarını aksatmadan sürdürmektedir. Hemşerilerimizin içi rahat olsun; yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırmak için her türlü müdahaleyi yapıyoruz. Geniş bir alanda sürdürdüğümüz kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız sayesinde, hamd olsun şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.  Bizlerde tüm bölgelerimizi sık sık ziyaret ederek, hem çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz hemde esnaflarımız ve hemşerilerimizin taleplerine göre çalışma alanlarımızı genişletiyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece kartpostallık görüntülerle güzel anılar bırakması için çalışmalarımız devam edecektir. Hava tahminlerini takip ediyoruz. Yeni yağışlar içinde ekiplerimiz hazır kıta bekleyecekler. Rabbimin bir nimeti ve bereketi olan kar yağışı yeter ki devam etsin, biz temizlemeye hazırız

diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerine çalışmalarında başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafları da ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. (Bülten)

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21 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Gündem

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