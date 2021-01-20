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20 Oca 2021 - 18:40- Spor G: 20 Oca 2021 - 18:55

HAYDİ KÜNEFEYE BUYURUN

Süper Lig’de önce Rizespor engelini 4 golle geçen Yeni Malatyaspor, 3 gün arayla çıktığı Hatayspor deplasmanından da 3 puanla döndü. Çekişmeli pozisyonlara sahne olan maçta ligin flaş ekibi karşısında etkili oyun ortaya koyan Kaplanlar Akdeniz temsilcisini Zeki Yavru ve Adem Büyük’ün (Penaltı) kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü ise Boupdendza’dan geldi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Sarı kırmızılı temsilcimiz Süper Lig’in 20.haftasında Hatayspor’un konuğu oldu. Son haftaların formda ekibi ev sahibi takım karşısında skoru merakla beklenen mücadeleyi Yeni Malatyaspor 2-1 kazandı. İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanan Sarı kırmızılılar ligde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor’u galibiyete taşıyan gollere imza atan oyuncular Zeki Yavru ligdeki 3’üncü, Adem Büyük ise 8’inci golünü ulaştı.

MAÇTAN NOTLAR

22. dakikada Boupendza, ceza sahası dışından hafif sağ çaprazdan sert ve düzgün vurdu, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

36. dakikada sol kanattan ceza sahasına ortalanan topa arka direkte Youssuf kafayı vurdu, çizgi üzerindeki Mesut Çaytemel son anda dokunarak golü önledi.

42. dakikada Mesut Çaytemel ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Ertaç son anda topu çelmeyi başardı.

53. dakika da Hafif sol çaprazdan kullanılacak olan serbest vuruşta topun başına geçen Zeki Yavru, barajın üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

62. dakika da Zeki’nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına ortaladı, Kubilay’ın kafa vuruşu üstten auta gitti.

63. dakika da Sol kanattan Karim Hafez’in ortasında bomboş kalarak top önüne alan Umut Bulut’un şutunu Hatayspor savunması son anda engelledi.

64. dakika da Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu önünde bulan Wallace ceza alanı ön çizgisinden sert vurdu ancak top auta gitti.

69. dakika da Umut'un indirdiği topu ceza alanı içinde Kubilay önüne almaya çalışırken Pablo Santos'un müdahale etti. Malatyasporlu futbolcuların itirazları sonrasında VAR tarafından incelenmesi önerisi önerildi.

72. dakika da VAR'ın tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen Ramazan Keleş, Pablo Santos’un elle oynadığını belirledi ve penaltı kararı verdi.

73. dakika Adem Büyük’ün kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü ve Hatayspor savunması uzaklaştırdı.

74. dakika da Adem Büyük’ün kaçırdığı penaltı sonrasında Akın Alkan'ın çizgiye basmadığı gerekçesiyle VAR tarafından hakeme bir inceleme tavsiyesi daha yapıldı. VAR incelemesi yapan maçın hakemi Ramazan Keleş penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

76. dakika da penaltı atışını ikinci kez kullanan Adem Büyük bu defa topu ağlara gönderdi. 0-2

87. dakika da Kamara’nın içeri çevirdiği topa harika bir vuruş yapan Boupendza topu ağlara gönderdi. 1-2

90+1. dakika da Boupendza’nın ceza sahası önünde sert şutunda top direkten döndü.


STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Ramazan Keleş xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Hakan Yemişken xx

HATAYSPOR: Akın Alkan xx, Mesut Çaytemel xxx (Soner Örnek dk. 90 ?), Pablo Santos xx, Isaac Sackey xx, Strahil Popov xxx, Aabid Rayane xxx (Muhammed Mert dk. 78 xx), Ruben Riberio xx, Boupendza xxx, Adama Traore xx (Selim Ilgaz dk. 57 xx), David Akintole xx Mame Diouf xx (Kamara dk. 79 xx)
Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Katranis, Abdurrahman Canlı, Joseph Akomadi, Yusuf Abdioğlu

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir xx, Karim Hafez xxx, Teenage Hadebe xx, Wallace xx, Issam Chebake xxx, Youssouf Ndayishimiye xx, Afriyie Acquah xx (Mustafa Eskihellaç dk. 84 ?), Adem Büyük xxx, Kubilay Kanatsızkuş xx (Fernando Zuqui dk. 90 ?), Zeki Yavru xx (Ahmed Ildız dk. 83 ?), Umut Bulut x

YEDEKLER: Abdulsamed Damlu, Jody Lukoki, Doğukan Emeksiz, Erkan Kaş, Erşan Yaşa, Bülent Cevahir, Jetmir Topallı

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

GOLLER: Zeki Yavru (dk. 53), Adem Büyük (dk. 76 pen.) (Yeni Malatyaspor), Boupendza (dk. 87) (A. Hatayspor)

SARI KARTLAR: Isaac Sackey, Aabid Rayane, Muhammed Mert (A. Hatayspor), Afriyie Acquah, Teenage Hadebe, Adem Büyük (Yeni Malatyaspor)

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20 Oca 2021 - 18:40 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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