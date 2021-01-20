Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Malatya Caddesi güzergâhında yapılan uygulamada ticari araçlarda kış lastiği olup olmadığı denetlendi. Kış lastiği olan araçlarda ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış şartlarının etkisini gösterdiği bölgede sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda bilgilendiren ekipler, güvenli sürüş ve seyahat için kış lastiğinin önemine dikkati çekti. Ekipler, araçlarda çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmaları için sürücüleri uyardı.
20 Oca 2021 - 17:44- Ekonomi Güncelleme: 20 Oca 2021 - 17:50
Kış Lastiği Denetimine Ağırlık
Ticari araçlarda 1 Aralık’ta başlayan ve 1 Nisan’da sona erecek olan kış lastiği zorunluluğu konusunda polisler denetimlerini sıklaştırdı. Karlı ve buzlu günler nedeniyle can ve mal güvenliği için kış lastiği konusunda uyarı yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.