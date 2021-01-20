“İÇERDEKİ SORUNLARI HALLETMELİYİZ”

Bir radyo programına telefonla bağlanan Gevrek, takımdaki gidişat ile kulübün ekonomik durumuyla ilgili olarak yöneltilen sorulara yanıt verdi. Adil Gevrek,

Kupa maçı da bizim için çok önemliydi. 120 dakika takımımız iyi mücadele etti ama maalesef bazen kısmet olmuyor. Son dakikada yediğimiz gol, penaltılarla elendik. Artık hayırlısı, ligde yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray’ı da tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi bir futbol oynadık

dedi.

“ İLK ŞARTIMIZ O”

Youssuf Ndayshimiye için transfer tekliflerinin olduğunu kaydeden Gevrek,

Youssuf bizim için önemli bir oyuncu. Hem takıma yapmış olduğu katkı hem de bizim için ekonomi anlamında katkı beklediğimiz bir oyuncumuz. Galatasaray ile bir görüşme yaptık. Biz istiyoruz ki değerinde gitsin. Tabii Galatasaray’ın dışında Youssuf ile yurt dışında da ilgilenen kulüpler var. Bir takımla görüşme yaptık ama resmi bir teklif gelmedi. Belçika, İspanya ve Fransa’dan Youssuf ile ilgilenen kulüpler var. Görüşmelerimiz oldu, bugün ya da yarın İspanya’dan resmi bir teklif gelebilir. Ona göre bir değerlendirme yapacağız. Bir rakam söylemek doğru olmaz çünkü birkaç teklif var. Bir değerlendirme yapacağız. Önümüzdeki günlerde netleşecek ama şunu söyleyebilirim iki kulüp arasında bunlar konuşuluyor. Biz bir sonraki satışından da pay istiyoruz. Bizim Youssuf’un transferindeki ilk şartımız o. Yüzde 25-30 o da bir pazarlık konusu

ifadelerini kullandı.

“CİDDİ ANLAMDA ZORA SOKTU”

Youssuf’un transferine ilişkin Galatasaray ile yaptıkları görüşmede takas ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığını da belirten Adil Gevrek,

Bizim iyi bir takımımız var. Eğer giden olursa onların yerine birkaç transfer yapabiliriz. Önceliğimiz mevcut oyuncularımızın ödemeleri, onları mutlu edebilmek. Genç oyuncu alacağız. İçerideki işleri halletmeden dışarıya para vermeyi asla düşünmüyoruz. Transfer yapacağız ama yüksek maliyetli oyuncular almayacağız. Birkaç görüştüğümüz oyuncu var. Uygun fiyatta olan, bize de uyum sağlayacak genç oyuncularda listemizde bulunuyor. Ancak önceliğimiz dışarıya para harcamaktansa içeride ödemelerimizi yapmak. İnşallah en kısa sürede de ekonomik durumu çözeriz. Yayıncı kuruluşla olan durum çözüldü ama Yeni Malatyaspor Kulübü olarak yüzde 30 kaybımız var. Öncelikle kaynağı bulup, bu sıkıntıyı çözmemiz lazım. Yayıncı kuruluşun kesintisi 27 ila 30 milyon arası. Bu iş ciddi bir indirime gidilerek çözüldü. Bu da bizi ciddi anlamda zora soktu. Şimdi 30 milyon kaynak bulmamız lazım. 3 maaş ediyor, 2,5 maaş futbolcuya borcumuz var. 30 milyon kaybımız var çünkü gelirimizin yüzde 90’ı yayıncı kuruluştan geliyor. Allah’ın izniyle bu sıkıntıyı da çözeceğiz

şeklinde konuştu.( Haber Merkezi)