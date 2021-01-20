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20 Oca 2021 - 14:00- Asayiş G: 20 Oca 2021 - 14:11

Genç Mühendis Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Malatyalı İnşaat Mühendisi Ali Aykut Fırat’ın cenazesi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde defnedildi.
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Kaza, Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun Bozova ilçesi Yaslıca mevkiinde meydana gelmişti. Ali Aykut Fırat idaresindeki 07 ABR 036 plakalı otomobil ile İsmet U. yönetimindeki 63 VA 354 plakalı kamyon çarpışmış, kazada sürücü Ali Aykut Fırat ile otomobilde bulunan sürücünün babası Cemal Fırat ve ablası Büşra Fırat yaralanmıştı.

Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Ali Aykut Fırat kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İnşaat Mühendisi olan Aykut Fırat’ın cenazesi memleketi Malatya’ya getirilerek Hekimhan ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. ( İHA)

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20 Oca 2021 - 14:00 - Asayiş

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