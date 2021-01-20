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20 Oca 2021 - 14:00- Gündem G: 20 Oca 2021 - 13:47

Ağbaba:Hayaller 2 bin, Gerçek 100

AK  Partili siyasetçilerin Kızılay Fabrikasında çalışacak işçi sayısı konusunda 5 Yıl sonraki rakamı söyleyip umut tacirliği yaptıklarını belirten CHP’li Ağbaba, “Bin-2 bin kişi alınacak dedikleri fabrikaya ilk etapta 100 kişi alınacağı ortaya çıktı. Bu sorumsuzluk örneği ne ilk ne son” dedi.
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Kızılay tarafından Malatya’da kurulan Afet Barınma Sistemleri Fabrikası’nın AK Parti’li siyasilerin ‘umut dağıtma merkezi’ haline geldiğini belirterek, 

Aynı fabrikayla ilgili milletvekili bin kişinin, belediye başkanı 2 bin kişinin istihdam edileceğini söylüyor. Kızılay yetkilileri fabrikada çalışacak gerçek işçi sayısını kamuoyuna açıklamalıdır. Yoksa açılış günü yaklaştıkça rakam 5 binlere ulaşacak

ifadelerini kullanmıştı.

KIZILAY BAŞKANI; İLK ETAPTA 100 KİŞİ ÇALIŞACAK

Kısa süre önce açıklama yapan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise

İlk etapta teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır.5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz

ifadelerini kullandı.

BU SİYASET ANLAYIŞI MALATYA’NIN KADERİ OLMAMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

Maalesef tam da söylediğimiz gibi bir sonuçla karşılaştık. Binlerce kişi alınacakmış gibi bir algı yaratıp 100 kişi ile başlayacak bir fabrika olduğu ortaya çıktı. Malatya’da işsiz binlerce genç aylardır AK Partililerin sözlerine inanıp fabrikada çalışma hayali kurarken ,bir kez daha hayal kırıklığı ile karşılaştılar.AK Partililerin söylediğinin onda biri/yirmide biri bir rakamda alım yapılacak.Bu gerçeği bilmelerine rağmen rakamı çok yüksek söyleyip Malatyalıları kandıran siyasetçiler bu kentin kaderi olmamalı

dedi.

 ŞİMDİ HAZIRLADIKLARI LİSTELERİ NE YAPACAKLAR?

İktidar partisi il, ilçe teşkilatı ile bazı milletvekillerinin fabrikada çalıştırılmak üzere isim listeleri hazırladığı, bu kişilere iş sözü verdikleri  iddialarının Malatya’da dillendirildiğini belirten Ağbaba,

Şimdi ellerindeki listeleri ne yapacaklar? O listedeki gençlere ne diyecekler? 5 yıl bekleyin, fabrika büyürse sizi işe yerleştirelim mi diyecekler? Siyaseti çıkar uğruna yapıp, ellerine gözlerine bulaştırıyorlar. Onlara güvenip isim yazdıran gençler kadar, o listeleri yazan siyasetçilere de üzülüyoruz

ifadelerini kullandı.

 PARTİYE DEĞİL, İŞE UYGUN KİŞİLER SEÇİLMELİ

Bir kez daha Kızılay tarafından kurulan fabrikanın kamunun malı olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba,

Bu nedenle, partiye! Uygun değil, işin kriterlerine uygun kişiler seçilerek işe alınmalıdır. Dilden dile dolaşan iddiaların son bulması için konu açık bir şekilde kamuoyuna duyurulmalı, alımlar mutlaka şeffaf yapılmalıdır

dedi. (Bülten)

 

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20 Oca 2021 - 14:00 Malatya- Gündem

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