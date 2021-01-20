Diş Protezinde Robotik Cerrahi

Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistemi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları tarafından gerçekleştirilen kısmi ve total diz protezi ameliyatlarında hasta ve cerrah açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Dr. Turan,
Sistem ameliyatta milimetrik bir hataya dahi izin vermeyerek daha güvenli bir ameliyat imkanı sunarken, dizdeki tüm bağları koruması ve doku travmasını en aza indirmesi özellikleri sayesinde daha hızlı ve ağrısız bir iyileşme sağlar. Robotik cerrahi ile diz protezi ; ileri tıbbi teknoloji ve ileri mühendislik biliminin birleşmesi neticesinde ortaya çıkan, ortopedi ve travmatoloji uzmanına hastanın anatomisini tespit edip, implantların en uygun ve dengeli şekilde uygulama olanağı sağlayan ileri düzey bir teknolojidir
dedi.
3D DİZ MODELİ İLE HASTANIN ANATOMİK VERİLERİNE UYGUN PLANLAMA
Robotik sistemin ameliyat gerçekleştiren ortopedi cerrahisi uzmanına fiziksel, görsel ve işitsel açıdan adeta kılavuzluk ettiğini ifade eden Dr. Turan,
Bu sistemde operasyon esnasında implantın konulacağı yerler ile implant hareketleri bir bilgisayara aktarılır. Sistem dizin anatomik verileri ile 3D diz modeli oluşturur. Model ortopedi cerrahisi uzmanına ameliyatı planlama ve uygulama olanağı sağlar. Cerrah bu veriler ışığında en uygun ölçüde ve açıda diz implantını yerleştirir. Böylelikle ameliyat öncesi tomografi çekimine gerek kalmadığından hasta gereksiz yere radyasyona da maruz kalmamış olur
diye konuştu.
HASTANIN İYİLEŞME VE GÜNLÜK HAYATA DÖNME SÜRESİ KISALIR
Operasyon sırasında robotik sistem sayesinde dizin tüm kıvrılma açılarında implantın uyumunun test edilip değerlendirildiğini kaydeden Dr. Turan,
Böylelikle ameliyatın hastanın anatomik yapısına özel olarak hassas ve yüksek doğrulukta tamamlanması sağlanır. Bu sayede gelecekte mekanik açıdan komplikasyon gelişme riski de en aza iner. Cerrahın yönetimindeki robotik cerrahi sistemi ile hata şansı kalkarken, operasyon sonrası hastanın iyileşme ve günlük hayata dönme süresi de kısalır. Öte yandan iyileşme süreci sistemini artıları sayesinde daha ağrısız ve daha kolay olur
şeklinde konuştu. ( Haber Merkezi)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.