20 Oca 2021 - 13:00- Sağlık

Diş Protezinde Robotik Cerrahi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şükrü Mehmet Turan, diz protezi ameliyatlarında kullanılmaya başlanılan Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistemi hakkında bilgi verdi. Dr. Turan, milimetrik bir hataya dahi izin vermeyen sistem sayesinde hastaların daha konforlu bir ameliyat geçirdiklerini böylelikle de daha hızlı ve ağrısız bir iyileşme süreci geçirdiklerini söyledi.