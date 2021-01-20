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20 Oca 2021 - 13:00- Sağlık G: 20 Oca 2021 - 13:37

Diş Protezinde Robotik Cerrahi

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Şükrü Mehmet Turan, diz protezi ameliyatlarında kullanılmaya başlanılan Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistemi hakkında bilgi verdi. Dr. Turan, milimetrik bir hataya dahi izin vermeyen sistem sayesinde hastaların daha konforlu bir ameliyat geçirdiklerini böylelikle de daha hızlı ve ağrısız bir iyileşme süreci geçirdiklerini söyledi.
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Yeni Nesil Robotik Cerrahi Sistemi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları tarafından gerçekleştirilen kısmi ve total diz protezi ameliyatlarında hasta ve cerrah açısından önemli avantajlar sağladığını belirten Dr. Turan,

Sistem ameliyatta milimetrik bir hataya dahi izin vermeyerek daha güvenli bir ameliyat imkanı sunarken, dizdeki tüm bağları koruması ve doku travmasını en aza indirmesi özellikleri sayesinde daha hızlı ve ağrısız bir iyileşme sağlar. Robotik cerrahi ile diz protezi ; ileri tıbbi teknoloji ve ileri mühendislik biliminin birleşmesi neticesinde ortaya çıkan, ortopedi ve travmatoloji uzmanına hastanın anatomisini tespit edip, implantların en uygun ve dengeli şekilde uygulama olanağı sağlayan ileri düzey bir teknolojidir

dedi.

3D DİZ MODELİ İLE HASTANIN ANATOMİK VERİLERİNE UYGUN PLANLAMA

Robotik sistemin ameliyat gerçekleştiren ortopedi cerrahisi uzmanına  fiziksel, görsel ve işitsel açıdan adeta kılavuzluk ettiğini ifade eden Dr. Turan,

Bu sistemde operasyon esnasında implantın konulacağı yerler ile implant hareketleri bir bilgisayara aktarılır. Sistem dizin anatomik verileri ile 3D diz modeli oluşturur. Model ortopedi cerrahisi uzmanına ameliyatı planlama ve uygulama olanağı sağlar. Cerrah bu veriler ışığında en uygun ölçüde ve açıda diz implantını yerleştirir. Böylelikle ameliyat öncesi tomografi çekimine gerek kalmadığından hasta gereksiz yere radyasyona da maruz kalmamış olur

diye konuştu.

HASTANIN İYİLEŞME VE GÜNLÜK HAYATA DÖNME SÜRESİ KISALIR

Operasyon sırasında robotik sistem sayesinde dizin tüm kıvrılma açılarında implantın uyumunun test edilip değerlendirildiğini kaydeden Dr. Turan,

Böylelikle ameliyatın hastanın anatomik yapısına özel olarak hassas ve yüksek doğrulukta tamamlanması sağlanır. Bu sayede gelecekte mekanik açıdan komplikasyon gelişme riski de en aza iner. Cerrahın yönetimindeki robotik cerrahi sistemi ile hata şansı kalkarken, operasyon sonrası hastanın iyileşme ve günlük hayata dönme süresi de kısalır. Öte yandan iyileşme süreci sistemini artıları sayesinde daha ağrısız ve daha kolay olur

şeklinde konuştu. ( Haber Merkezi)

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20 Oca 2021 - 13:00 Malatya- Sağlık

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