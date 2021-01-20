Yerel Esnafa Desteğe Devam

“ Malatya Esnafları Dayanışma Platformu” heyeti Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nu ziyaret ettiler. Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası olarak başlattıkları yerel esnaftan alışveriş yapma kültürünün artırılabilmesi, ulusal firmaların karşısında yerel esnafların desteklenmesi için başlattıkları “Gün birlik günü, alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” kampanyasını hatırlattı.

KAMPANYA ESNAFLAR TARAFINDAN BENİMSENDİ

Esnaflar için gerekli katkıyı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu,

Bunun üzerine hem ulusal basında, hem de yerel basında esnafımızın destelenmesi için, Malatyalı hemşerilerimizin bundan sonraki süreç içerisinde ulusal firmalar yerine, yerel esnafı desteleyerek yıllarca kendilerine hizmet eden, yıllarca destek olan bu yerel esnafımızın uzun bir süre ayakta kalabilmesi, bu pandemi sürecini atlatabilmesi için bir kenetlenme içerisine girerek bu esnafımızın önünü açmaktı. Bunun üzerine başlatmış olduğumuz kampanya Malatyalı hemşerilerimiz tarafından benimsendi. Malatya’daki yerel esnafımız bu kampanyaya sahip çıktı. Buna duyarlı olabilip, bununla ilgili bütün billboardları, afişleri camlara asılabilmesi, bununla ilgili sosyal platformlarda bu konuyu destekleyici tweetler atmaları, yorumlar yapabilmeleri çok önemliydi. Bu da bir farkındalık yaratabildi. Ticaret ve Sanayi Odası olarak esnafımızı hiçbir şekilde ayrıştırmadan, onların Malatya’da uzun zaman ayakta kalabilmeleri için elimizden gelen katkıyı ve desteği sağlayacağız

şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Malatya Esnafları Dayanışma Platform Başkanı Neriman Boyraz, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun başlattığı ‘alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık’ açıklamalarına karşın, Malatyalıların bu duyarlılığına karşı esnaf camiası olarak kendi içlerinde hem birlik hem beraberlik sağlamak hem de halkın teveccühüne mazhar kalmak ve onlara bir teşekkür etmek amacıyla sosyal medya üzerinden örgütlenip bir araya geldiklerini söyledi.

“MALATYA HALKINA HEDİYELER DAĞITIYORUZ”

“20 günlük kısa bir sürede 200 esnafımızla bir araya gelip, gün geçtikçe büyüyerek daha çok güç birliği yaparak sesimizi duyuruyoruz” diyen Boyraz,

Dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 pandemi ve kısıtlamalar sürecinde esnaf arkadaşlarımızla zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bu süreci verimli hale getirmek için sosyal medyanın gücünü kullandık. Sosyal medya hesapları üzerinden bir araya gelip esnaf arkadaşlarımızla beraber grubumuzu daha da büyütüp esnaf arkadaşlarımızla birbirimiz arasında alışverişler yapıyor ve halkımıza da bu yönde alışverişini yerel esnaftan yapması için çağrıda bulunuyoruz. Yaptığımız bu birlikteliğe Malatya’daki tüm esnafımızı davet ediyoruz. Malatya Esnaf Dayanışma Grubu olarak; esnaf arkadaşlarımızla birbirimiz arasında alışveriş yapıyor, sosyal medya hesabımız üzerinden çekilişler yapıp Malatya halkına hediyeler dağıtıyoruz

şeklinde konuştu.

“PROJEYİ DESTEKLİYORUZ”

Boyraz,

Sosyal medya üzerinden esnaflarımız bir araya gelip kendi aralarında alışveriş yaparak, birlikteliğimizi daha da güçlendirip, TSO başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun başlatmış olduğu ‘alışverişini yerel esnaftan yap esnafına sahip çık’ sözlerini ve projesini destekliyoruz. Alışverişlerimizi yerel esnaflarımızdan yaparak pandemi sürecinde yaşanan ekonomik kriz dönemini daha verimli bir şekilde atlatmayı hedefliyoruz

dedi.