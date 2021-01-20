Yağış Yerini Soğuk Havaya Bırakacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü:" Bölgemizde etkili olan yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi ve hafta sonuna kadar bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, azalarak hafta sonuna kadar mevsim normallerinin 5 ile 10 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârların kuzeyli yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor “denildi.
Açıklamada ayrıca, bir süredir mevsim normalleri civarın seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması ile birlikte buzlanma ve don olayına karşı tedbirli olunması istendi. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.