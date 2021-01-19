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19 Oca 2021 - 16:35- Gündem G: 19 Oca 2021 - 16:51

Sayıştay'dan Personel Alımı

Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak. Personel alımı sözlü sınavla yapılacak.
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Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı  ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda, " T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  Ek  ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda dağılımı gösterilen pozisyon unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# ilan, basın, devlet, sözleşmeli personel

19 Oca 2021 - 16:35 - Gündem

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