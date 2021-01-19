Serhat Güngör’den Türkiye rekoru!

Konuyla ilgili Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada “17 Ocak 2021 tarihinde İstanbul Atletizm salonunda yapılan, Salon Yürüyüş Şampiyonasında büyükler, gençler ve yıldızlar yaş grubu sporcuları tek kategori olarak büyükler kategorisinde 5000 metre yarıştılar. Çekişmeli geçen yarışmada sporcumuz Serhat Güngör 3000 metre geçiş derecesi 11.47.57 ve 5000 metre bitiriş derecesi 20.03.56 ile iki gençler Türkiye rekorunu kırdı. Aynı yarışma kategorisinde Mehmet Güngör’de yıldızlar yaş grubu olan 2004-2005 doğumlu sporcular içinde yarışmayı önde tamamlamıştır” denildi.

Genç sporcunun elde ettiği başarıdan dolayı bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan

Sporcularımızın almış oldukları bu başarı bizleri oldukça mutlu etti. Tabi bu başarının arkasında antrenörümüz Nihat Erim’in nezaretinde yaşanan pandemi sürecine rağmen yılmadan antrenmanlarına disiplinli ve özverili bir şekilde çalışmaları yatıyor. Sporcularımızın önünde Balkan Şampiyonası, Avrupa ve Dünya Şampiyonası var umarım orada da iyi derceler alırlar. Almış oldukları bu başarıdan dolayı antrenörümüz Nihat Erim’i ve sporcularımız Serhat ve Mehmet Güngör’ü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim

ifadelerini kullandı. ( Haber Merkezi)