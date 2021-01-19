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19 Oca 2021 - 13:00- Spor G: 19 Oca 2021 - 13:30

Kaplan Hatay yolcusu

Süper Lig’in 19.haftasında sahasında Rizespor’u 4-1’lik skorla geçerek moral bulan Yeni Malatyaspor’da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı. Yarın deplasmanda Akdeniz temsilcisiyle zorlu randevuya çıkacak olan Sarı kırmızılılarda hedef dış sahadaki 3 maçlık kazanamama serisine Hatay’da son verip yükselişi sürdürmek.

Ömer Ali Delibaş
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Süper Lig’de 6 maç aradan sonra sahadan galibiyetle ayrılan Kaplanlar zorlu 3 haftalık fikstür öncesinde puanını 24’e çıkartarak alt sıralardan bir nebzede olsa uzaklaştı. Haftayı 10. basamakta tamamlayan Yeni Malatyaspor 20.hafta karşılaşmasında son haftaların formda ekibi Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Antakya Atatürk Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Ramazan Keleş (Trabzon Üst Klasman Hakemi), Aleks Taşçıoğlu (İstanbul Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Hakan Yemişken (Bursa Üst Klasman Yardımcı Hakemi) yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam (Ankara Üst Klasman Hakemi)

Rizespor’u farklı mağlup ederek ligde rahat bir nefes alan Sarı kırmızılı ekipte Hatayspor maçı hazırlıkları dün başladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmana bütün oyuncular katıldı. Rizespor maçında forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı idmanda diğer oyuncular düz koşu ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde gruplara ayrılan futbolcular yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı. Hatayspor maçının son provasını bugün gerçekleştirecek olan Yeni Malatyaspor kafilesi hazırlıklarını tamamlandıktan sonra öğlen saatlerinde karayoluyla Hatay’a geçecek.

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19 Oca 2021 - 13:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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