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19 Oca 2021 - 12:39- Ekonomi G: 19 Oca 2021 - 12:49

Bundan Sonra Rahat Nefes Alacaklar

MTSO ve Halk Bankası arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” protokolü imzalandı. İş birliği protokolüyle üretici ile satıcılar bundan sonra tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecekler.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Halk Bankası arasında “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Anlaşması” protokolü dün bir programla imzalandı. MTSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Halkbank Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Halkbank Şube Müdürleri, MTSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Konuşmasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası iş birliğinde hayata geçirilen “Paraf Ticari Kredi Kartı ile Güvenceli Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında bir araya geldiklerini ifade ederek başlayan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, pandemi sürecinin olumsuzluklarını en aza indirip üyelerinin işlerini kolaylaştıracak iş birliklerini sürdüklerini söyledi.

“ÜRETİCİLERİMİZ GÜVEN İÇİNDE MALLARINI SATABİLECEK”

“Bu kapsamda Halk Bankası ile önemli bir protokol imzalayacağız” diyen Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlanıyor. Bu sayede üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Halk Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 18 aya kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır. İmzalayacağımız protokolün üyelerimize ve Malatya iş dünyasına hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman iş dünyasının yanında olan TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan’a teşekkürlerimi sunuyorum.

VADE AVANTAJI SUNULUYOR

Daha sonra sözü Halkbank Malatya Bölge Koordinatörü Tuncay Koramaz, aldı. Koramaz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle Türkiye Halk bankası ananonim şirketi arasında düzenlenen bir iş birliği protokolünden bahsediyoruz. Bu protokol kapsamında oluşturulan paraf ticari kartı ile güvenceli tedarik zinciri finansmanı TOBB üyesi oda ve borsalara kayıtlı olan firmaların kendi aralarında gerçekleştirecekleri ticarete, üye iş yeri ve paraf KOBİ kartı altyapımız üzerinde özel fiyatlandırma ve vade avantajları sunulmaktadır. TOBB üyesi alıcı ve satıcı konumundaki tüm işletmelerimiz, firmalarımız bu iş birliğinden yararlanacaklardır

diye konuştu.

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19 Oca 2021 - 12:39 Malatya- Ekonomi

Muhabir Mutlu Sarıgül

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