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19 Oca 2021 - 11:30- Yaşam G: 19 Oca 2021 - 12:33

Doğalgaz Faturalarını Düşüren Önlemler

Kar yağışı ve soğuyan havalar sebebiyle doğalgaz tüketimi arttı. Doğalgaz kullanırken bazı konulara dikkat edilerek faturaları aşağı çekmek ve yüksek konfor elde etmek mümkün. Doğru bilinen yanlışların doğalgaz tüketimini artırdığını belirten Özgür Şahin, “Yanlış kullanım nedeniyle faturalar yüksek geliyor. Ödenen yüksek tutarlara rağmen evler yeterince ısıtılamıyor.” dedi ve önemli bilgiler paylaştı.
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Kar yağışının başlamasıyla birlikte doğalgaz tüketimi de arttı. Özgür Şahin, ısınma giderlerini azaltacak ve faturaları düşürecek pratik bilgiler paylaştı. “Kombi geceleri kapatılmalı mıdır?” sorusuna da açıklık getiren Özgür Şahin,

Kombiyi gece kapatıp sabah açmak hiçbir şekilde tasarruf sağlamaz. Gece kombi kapatıldığında mekanın taban, tavan ve duvarları sabaha kadar soğur. Sabah mekanın ısıtılması için kombinin derecesi artırılır ve kombi 2 kat daha fazla çalışır. Böylece gece yapılan tasarruf boşa gider ve hayat kalitesi düşer. Doğru olan kombiyi gece kısmaktır

dedi.

DIŞARI ÇIKARKEN KOMBİ KAPATILMALI MIDIR?

Kombinin ayarları ile sık sık oynanmaması gerektiğini belirten Özgür Şahin,

Havaların soğumaya başlamasıyla açılan kombi havaların ısınmasıyla kapatılmalıdır. Bu uzun süreçte kombinin kapatılacağı zamanlar da vardır. 1 günden fazla dışarı çıkılacaksa kombi kapatılabilir. 2 -3 saatliğine dışarı çıkan birisinin kombiyi kapatması yanlıştır” dedi ve şu bilgiler paylaştı: “Kombi bakımı ve radyatörlerin temizliği tasarrufu etkilemektedir. Düzenli bakımı yapılmayan kombiler ve kombi tesisatı randımanlı çalışmadığı gibi verim de düşük olur. Periyodik bakımların yapılması kombinin verimini yükseltir ve tasarruf sağlar. Ayrıca kombinin ömrünü de uzatır

şeklinde konuştu.

PETEKLERİN ÖNÜ KAPATILMAMALIDIR

Doğalgazdan yoğun verim almanın yöntemlerini paylaşan Şahin,

Radyatörlerin önü ve üstü asla kapatılmamalıdır. Koltuk ve benzeri eşyalarla önü kapatılan radyatörler ısıyı yayamaz ve evi ısıtamaz. Uzun perde ve güneşlikler de radyatörlerin üstüne düşmemelidir. Gündüzleri açık olan güneşlikler geceleri kapatılmalıdır. Pencereler soğuğun en yoğun olduğu yerlerdir ve ısı kaybına sebep olur

ifadelerine yer verdi. ( Haber Merkezi)

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19 Oca 2021 - 11:30 Malatya- Yaşam

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