19 Oca 2021 - 11:30- Yaşam

Doğalgaz Faturalarını Düşüren Önlemler

Kar yağışı ve soğuyan havalar sebebiyle doğalgaz tüketimi arttı. Doğalgaz kullanırken bazı konulara dikkat edilerek faturaları aşağı çekmek ve yüksek konfor elde etmek mümkün. Doğru bilinen yanlışların doğalgaz tüketimini artırdığını belirten Özgür Şahin, “Yanlış kullanım nedeniyle faturalar yüksek geliyor. Ödenen yüksek tutarlara rağmen evler yeterince ısıtılamıyor.” dedi ve önemli bilgiler paylaştı.