O Yol  Tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce Malatya ile Sivas’ı birbirine bağlayan yol güzergahında yer alan Hekimhan 16.bölge hudut yolunun Hasançelebi bölgesinde 2016 yılında yapımına başlanılan 34,3 kilometrelik bölünmüş yol ile köprüler ve tünellerin inşası tamamlandı.
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya ile Sivas’ı birbirine bağlayan yol güzergahındaki dar yolları ve keskin virajları ile geçmişte sürücülere zor anlar yaşatan Hekimhan 16.bölge hudut yolunun 34,3 kilometrelik kesiminin bölünmüş yola kavuştuğunu ifade etti.
5 KÖPRÜ VE 7 TÜNEL YAPILDI
Milletvekili Çalık, proje kapsamında 560 metre uzunluğunda 5 adet köprü ile 4 bin 572 metre uzunluğunda 7 adet tünelin yapımının tamamlandığını belirterek, geriye sadece üç tünelde ikincil işlerinin kaldığını ve onlarda da çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanmış olacağını kaydetti.
ZAMAN VE YAKITTAN TASARRUF
Çalık, 108 kilometre uzunluğundaki Sivas sınırından Malatya-Hekimhan arasındaki güzergahın yapılan çalışmalarla birlikte 4 kilometre kısalarak 104 kilometreye düştüğünü böylece zaman ve yakıttan tasarrufta sağlandığını belirtti. Çalık, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.