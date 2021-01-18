Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu Alacak

Basın İlan Kurumu ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Saha Sorumlusu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi süresince Ocak 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecek" bilgileri yer aldı.

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