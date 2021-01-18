Karı görünce tabureyi alıp yola fırladı

Beyaza bürünen kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, lapa lapa yağan karı gören bazı vatandaşlar kendini sokağa attı.
Sivas Caddesi'nde Taner Polat isimli bir genç yol ortasına koyduğu tabureden karı izlemeyi tercih ederek bol bol fotoğraf çektirdi.
Karı görünce tabureyi alarak kendini yola attığını belirten Polat,
Kar sevinci yaşıyoruz, koronayı unuttuk taburemizi alıp yola çıktık, oturduk fotoğrafımızı çektik. Uzun zamandır bekliyorduk çok iyi oldu karın yağması
dedi. ( İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.