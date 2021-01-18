Konukoğlu’ndan Başkan Gürkan’a Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaret sırasında Malatya tarihinde önemli bir yere sahip olan Arslantepe’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer aldığını ve bu yıl asıl listede yer alması için gerekli dökümantasyon çalışmaların yapıldığını belirtti. Arslantepe ilk medeniyetin başladığı, ilk yerleşik hayatın, bürokrasi hayatının, muhasebe kayıtlarının, ilk gümrükleme işlemleri ile taş devrinden demir devrine evrimin yaşandığı yerdir. Onun için biz ‘İnsanlık Medeniyetinin Başladığı Anadolu’yu Anayurt Yapan Destan Şehir’ diyoruz. Anadolu’nun kapılarının 1071 Malazgirt zaferi ile açıldığı söylenmekte aslında 670’li yıllarda Battalgazi’nin babası ve amcaları Anadolu’ya geliyor. Babası Ankara’nın fethi sırasında, amcası Sivas’ın fethinde kendisi ile Eskişehir’in feshinde şehit oluyor. Buda bize gösteriyor ki Anadolu’nun fethi 1071 yılından 400 yıl önce başladığını belirterek Malatya tarihi hakkında bilgiler aktardı.

“BÜTÜN MALATYALILARI KUTLUYORUM”

Malatya’nın kendileri için önemli bir şehir olduğunu belirten SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Sani Konukoğulu,

Ülkemizin kayısısını dünyaya tanıtan, dünyada bir numara olan kayısıyı yetiştiren bir şehir Malatya. Arslantepe ile ilgili bilgileri de Sayın Başkanımızdan dinledik. Malatya Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman bu bölge aslında medeniyetin doğduğu ve dünyanın ilklerinin olduğu yerler. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman Türkiye’mizi hep beraber dünyanın lider ülkesi konumuna getireceğimiz konusunda şüphemiz yok. Biz inanıyoruz bu inancımızla da var gücümüzle çalışıyoruz. Gaziantep’te var gücümüzle çalışıyoruz. Malatya’da inanılmaz efor sarf ediyoruz. Sayın Başkanımız nezdinde bütün Malatyalıları kutluyorum. İnşallah çok güzel işleri hep birlikte yapacağız

dedi.

Konukoğlu’nu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada,

SANKO Holding Gaziantep ve bölgemiz için önemli bir yatırım kuruluşumuzdur. Bölgemizde hem yatırım hem de istihdam oluşturulması noktasında önemli yatırımları bulunmakta. Bu anlamda bütün müteşebbislerimize yaptıkları yatırımlardan dolayı müteşekkir olduğumu belirtmek istiyorum. Özellikle müteşebbislerimizin önündeki engellerin açılması, teşvik edilmesi noktasında Devlet ve Yerel Yönetimler olarak üzerimize büyük yükümlülükler ve sorumluluklar düşüyor. SANKO Holdingin Gaziantep ve bölgemizde yaptığı yatırımları takdirle karşılıyorum. Gaziantep’in omurgasını Gaziantepli iş adamlarımızın temsil etmiş olması bu süreç inşallah Malatya’da ve bölgemizde de genişleyerek devam etmesi önemli bir rol model olacaktır

şeklinde konuştu. (Bülten)