Endoskopi Korkulu Rüyanız Olmasın!

Endoskopi işlemi hakkında BUSABAH gazetesine önemli bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Saraç, “Teşhis amaçlı endoskopi birçok hastalıkta yapılabilir. Yutma güçlüğü olan kişilerde karın ağrısı olanlarda mide kanaması geçiren kişilerde uzun süren ishal veya kabızlık durumlarda sebebi bilinmeyen kilo kayıplarından kansızlık durumlarında endoskopiyi uygulayabilmekteyiz” dedi.

“HASTALIKLARIN TANI, TAKİP VE TEDAVİSİNDE KULLANILIR”

Kısaca endoskopi yönteminden bahseden Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Saraç,

Sindirim sistemi hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılır. Endoskopi ucunda kamera olan bir hortum şeklindeki bir aleti yemek borusundan gönderdiğimiz zaman yemek borumuzu midemizi on iki parmak bağırsağımızı incelediğimiz bir işlemdir. Teşhis amaçlı endoskopi birçok hastalıkta yapılabilir. Yutma güçlüğü olan kişilerde karın ağrısı olanlarda mide kanaması geçiren kişilerde uzun süren ishal veya kabızlık durumlarda sebebi bilinmeyen kilo kayıplarından kansızlık durumlarında endoskopiyi uygulayabilmekteyiz

ifadelerine yer verdi.

Endoskopi çeşitleri hakkında açıklamalarda bulunan Uzman Dr. Saraç,

Eğer endoskopi ağız yoluyla yapılıyorsa buna özofagogastroduodenoskopi, eğer anal yoldan yapılan endoskopiyse buna da kolonoskopi demekteyiz. Kolonoskopi işlemini kabızlıkta, kanama durumlarında bağırsaklarla ilgili semptomu olan kişilerde, gayta (dışkı) değişikliği olan kişilerde yine kilo kaybı ve kansızlığı olanlarda bu işlemi yapmaktayız

diye konuştu.

SEDASYON HALİ

Günümüzde birçok hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan endoskopi yönteminde hastaların işlem öncesinde yaşadıkları tedirginlik hissine kapılmamaları konusunda öneride bulunan Saraç sözlerine şöyle devam etti:

Endoskopide halk arasındaki korkunun sebebi kendilerinde oluşturdukları rahatsızlık hissinden kaynaklanıyor. Kişinin ağzından bir hortumu mideye doğru yerleştirilmesi kişilerde bir rahatsızlık hissi uyandırmakta ama biz sedasyon halinde (derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku hali) yaptığımız zaman herhangi bir şekilde endoskopi altında olan hastada bu tedirginlikler çıkmamaktadır. Tabii bu durumda hasta normal uyur gibi uyuyor. Normal ameliyata giren hastalar gibi uyutulmuyor. Ameliyattaki kişi uyutulduğu zaman makinaya bağlanıyor ama sedasyon yöntemi sadece uyku hali oluşturuyor. Daha sonra endoskopi yapılıyor endoskopi işlemi yapıldıktan sonra kişi uyandırılıyor. Uyandırıldıktan yarım saat sonra kendisine geldikten sonra kişiyi hastaneden taburcu ediyoruz.

ENDOSKOPİK İŞLEM

Endoskopi yönteminin hangi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını ifade eden Uzman Mehmet Saraç,

Endoskopi gerek tanı gerekse tedavi amacıyla çokça kullandığımız bir işlemdir. Hastanın mide kanaması varsa bir endoskopiyle girdiğimiz zaman ülserdeki kanamayı, yapılan işlemlerle endoskopik olarak durdurabiliyoruz. Eğer hastanın bir polipi varsa polipektomi yapıyoruz bu da tanıya yardımcı oluyor. Polip dediğimiz şeyin tipinin değerlendirilmesine olanak sağlıyor. Aynı zamanda yemek borusunda bir darlık olduğu zaman endoskopi işlemine ek olarak o bölgenin içerisinden geçilen çeşitli kateterler yardımıyla konulan cihazlarla beraber bu darlıklar açılabiliyor

sözlerini kaydetti.

ERCP İŞLEMİ

ERCP işlemi ile ilgili bilgi veren Saraç,

Endoskopinin bir ileri işlemi olarak ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işlemi yapılarak, kişinin safra kanallarına taşlar düşmüşse bu ERCP işlemiyle endoskopik olarak kanala düşen taşlar temizlenebiliyor. Normalde safra kesesi taşları laparoskopik yöntemle kapalı ameliyat yapılır ve safra kesesi alınıyor. ERCP işlemi safra kesesinde değil de safra yollarına taşlat düşmüşse yaptığımız bir işlemdir

dedi.

“NADİREN GÖRÜLEN DURUMLARDIR”

İşlem sırasında nadiren de olsa yaşanacak bazı komplikasyon durumlardan bahseden Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Saraç,

Endoskopik olarak yaptığımız işlemlerde nadiren de olsa bazı komplikasyonlar görülebiliyor. Yapılan işlem sırasında alınan polip esnasında veya hastaya müdahale işlemi esnasında kanama görülebilir, çok sıklıkla olmasa da bazı organların yaralanması veya yırtılması görülebilir, enfeksiyon görülebilir ya da sedasyon işlemine bağlı olarak kişinin kullanılan ilaçlara alerji gelişmesi olabilir. Tabii bunlar nadiren görülen durumlardır. Endoskopi sırasında mide ve bağırsakları görebilmek için gazla doldurduğumuzdan dolayı bu gazların meydana getirmiş olduğu tahriş, hastada mide bulantısı kusma görülebilir. Ama genel olarak çok sıkıntı oluşturabilecek bir duruma neden olmamaktadır

şeklinde konuştu.