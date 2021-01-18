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18 Oca 2021 - 12:30- Kültür & Sanat G: 18 Oca 2021 - 13:48

Akçadağ Kömbesine Tescil Yolu Açıldı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde yöresel lezzetler arasında yer alan ‘Akçadağ Kömbesi’ için Türk Paten ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu olumlu sonuçlandı. Resmi gazetede yayımlanan karar ile Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı Bülteninde yer alan Akçadağ Kömbesinin yakın zamanda tescilleneceği öğrenildi.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, belediye olarak ‘Akçadağ Kömbesi’ için Türk Patent ve Marka Kurumuna Coğrafi İşaret alma adına 2,5 yıl önce başvuruda bulunduklarını ifade etti. Yapılan değerlendirme neticesinde sonuçların, Türk Patent ve Marka Kurumunun 15 Ocak 2021 tarihli Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün bülteninde de yayınlanarak askıya çıkarıldığını kaydeden Kazgan, “3 aylık bir askı sürecinden sonra herhangi bir itiraz olmadığı takdirde Akçadağ Kömbemiz tescil belgesi alacaktır. Belediyemize ve İlçemize hayırlı olsun” dedi.

27 Nisan 2018 tarifinde Türk Patent Kurumuna yapılan başvuruda Akçadağ Kömbesinin yapılışının kepekli esmer undan elde edilen hamurun yufka şeklinde açılıp iki parçaya ayrıldıktan sonra arasına harç konulup odun ateşinde pişirilmesi suretiyle olduğu belirtilerek içerisine ise kavurma veya kavrulmuş kıyma konulduğu belirtildi. Pişirmede, sac veya teşt olarak adlandırılan ve yaklaşık 1 metre çapındaki bakır leğende pişirilen kömbenin üretiminin ustalık becerisi gerektirdiği ve geçmişinin ise eskiye dayandığı ifade edildi. Akçadağ’da Hıdırellez kutlamalarında kömbenin üretilerek komşular arasında dağıtılması geleneğinin de bulunduğu belirtilen başvuru belgesinde bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunduğu dile getirildi. ( İHA)

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18 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Kültür & Sanat

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