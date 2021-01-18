Konut Fiyatları Fırlayacak Mı?

Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı yüzde 40 civarında yukarı çıkacağını belirten Özkan Aydemir, yastık altında saklanan altın ve dövizlerin kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşmesiyle piyasaya çıkacağını söyledi.
2020 yılında gayrimenkul sektörü açısından ilk 3 ayın biraz durgun başladığını belirten Aydemir,
Dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını sektöre de yansıdı. Haziran ayında yapılan 0,64 faiz oranları sektör için büyük bir can suyu oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede 600 bin konutun satılmasına vesile oldu. Sektör için geçmişe göre baktığımızda 2020 yılı Kasım ayı itibariyle 1 milyon 393 bin ile tarihinin en büyük konut satış istatistiklerini yakalandı. Sektör için parlak bir yıl olarak salgına rağmen tarihe geçti. Konut kredi faizlerinin ne kadar önemli olduğunu biz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görmüş olduk. Konut kredi faizlerinin ileriki zamanlarda sektör için tekrar uygulanması gerektiğini düşünüyoruz
dedi.
İNŞAAT MALİYETLERİ YÜZDE 70 ARTTI
Salgının emlak sektöründe değişime sebep olduğunu belirten Aydemir,
Bunlardan bir tanesi, site konseptlerinin butik sitelere dönmesi. Vatandaşların müstakil evleri tercih etmesine sebep oldu. Önceden çalışan kesim olduğu için evlerde balkon veya ek odaya bakılmıyordu. Ancak büyük geniş balkonlu evler ve çalışma odasının olması gerektiği ortaya çıktı. Önümüzdeki 2021 yılında sektör açısından baktığımızda inşaat maliyetleri yüzde 70'e kadar arttı. Doğal olarak konut fiyatları da yukarı doğru çıkacak. Gayrimenkul alacakların şu dönemi iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü fiyatların yüzde 40'a yakın artacağını düşünmekteyiz
diye konuştu. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.