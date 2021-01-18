18 Oca 2021 - 12:00- Ekonomi

Konut Fiyatları Fırlayacak Mı?

Konut fiyatlarının inşaat sektöründeki maliyetlerin artmasından dolayı yüzde 40 civarında yukarı çıkacağını belirten ve Emlak sektöründe faaliyet gösteren Özkan Aydemir, yastık altında saklanan altın ve dövizlerin kredi faiz oranlarının yüzde 1’in altına düşmesiyle piyasaya çıkacağını söyledi.