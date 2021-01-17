Kaplan sonunda sevindirdi

Maçtan dakikalar ( İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay’ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

49. dakikada sol kanattan Adem’in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

60. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 3-1

73. dakikada Adem’in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-1

87. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in ortasına yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Erbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xxx, Semih x (Acquah dk. 46 xx), Wallace xx, Hadebe xx, Zeki x (Mustafa dk. 46 xxx), Ndayishimiye xx, Fofana xx (Karim dk. 46 xx), Kubilay xxx, Adem xxx (Ahmed dk. 80 ?), Umut xxx (Zuqui dk. 87 ?)

Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki

Çaykur Rizespor: Tarık x, Onur x, Emir x, Selim x, Melnjak x (Alberk dk. 80 ?), Doğan x (Tunay dk. 64 x), Abdullah x, Donsah x, Michalak x (Mithat dk. 80 ?), Andrade x (Samudio dk. 64 x), Skoda xx (Kemal dk. 69 x)

Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic

Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)

Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)