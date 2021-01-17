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17 Oca 2021 - 18:18- Spor G: 17 Oca 2021 - 18:25

Kaplan sonunda sevindirdi

Süper Lig’in 19. haftasında Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor’u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.
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Maçtan dakikalar ( İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay’ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
49. dakikada sol kanattan Adem’in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
60. dakikada Yeni  Malatyaspor’da Karim Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Adem’in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-1
87. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in ortasına yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.

Stat: Yeni  Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Erbil xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xxx, Semih x (Acquah dk. 46 xx), Wallace xx, Hadebe xx, Zeki x (Mustafa dk. 46 xxx), Ndayishimiye xx, Fofana xx (Karim dk. 46 xx), Kubilay xxx, Adem xxx (Ahmed dk. 80 ?), Umut xxx (Zuqui dk. 87 ?)
Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki
Çaykur Rizespor: Tarık x, Onur x, Emir x, Selim x, Melnjak x (Alberk dk. 80 ?), Doğan x (Tunay dk. 64 x), Abdullah x, Donsah x, Michalak x (Mithat dk. 80 ?), Andrade x (Samudio dk. 64 x), Skoda xx (Kemal dk. 69 x)
Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic
Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)
Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)

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17 Oca 2021 - 18:18 Malatya- Spor

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