Kaplan sonunda sevindirdi

Maçtan dakikalar ( İkinci yarı)
46. dakikada sağ kanattan Mustafa Eskihallaç’ın ceza alanı içine yaptığı ortaya Kubilay’ın vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
49. dakikada sol kanattan Adem’in ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Kubilay, kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1
60. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Umut’un kafa vuruşu ile top ağlara gitti. 3-1
73. dakikada Adem’in ara pasında topla buluşan Mustafa Eskihalaç, ceza sahasının hemen dışından sağ ayakla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 4-1
87. dakikada Yeni Malatyaspor’da Karim Hafez’in ortasına yükselen Kubilay’ın kafa vuruşunda top az farkla kale direğinin üstünden auta çıktı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Erbil xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xxx, Semih x (Acquah dk. 46 xx), Wallace xx, Hadebe xx, Zeki x (Mustafa dk. 46 xxx), Ndayishimiye xx, Fofana xx (Karim dk. 46 xx), Kubilay xxx, Adem xxx (Ahmed dk. 80 ?), Umut xxx (Zuqui dk. 87 ?)
Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Bülent, Jetmir, Lukoki
Çaykur Rizespor: Tarık x, Onur x, Emir x, Selim x, Melnjak x (Alberk dk. 80 ?), Doğan x (Tunay dk. 64 x), Abdullah x, Donsah x, Michalak x (Mithat dk. 80 ?), Andrade x (Samudio dk. 64 x), Skoda xx (Kemal dk. 69 x)
Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Jovancic
Goller: Kubilay (dk. 49 ve 49) Umut (dk. 60), Mustafa (dk. 73) (Y. Malatyaspor), Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)
Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.