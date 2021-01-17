Kaplan ilk yarıda umduğunu bulamadı

Maçtan dakikalar ( ilk yarı)

4. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta Kubilay’ın basında topla buluşan Fofana’nın ceza alanında defansı çalımlayarak çektiği şutu kaleci tek hamlede kontrol etti.

22. dakikada ev sahibi takımda gelişen atakta Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı orta da defans araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında cezalanın da Yeni Malatyaspor savunmasında Hadebe’nin topa elle müdahale etmesi sonucu VAR’a giden Hakem Hüseyin Göçek penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Skoda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

34. dakikada Çaykur Rizespor’da orta sahada topu kapan Donsah’ın ortasına yükselen Skoda’nın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topa tek hamlede hakim olarak gole izin vermedi.

44. dakika da sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Adem’in ortasında Fofana’nın vuruşunda top defansa çarparak uzaklaştı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Kamil Çetin xx, Candaş Erbil xx

Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Chebake xx, Semih x, Wallace x, Hadebe xx, Zeki x, Ndayishimiye xx, Fofana xx, Kubilay x, Adem x, Umut x

Yedekler: Eray, Murat, Zuqui, Karim Hafez, Bülent, Mustafa, Ahmed, Acquah, Jetmir, Lukoki

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Onur xx, Emir xx, Selim xx, Melnjak xx, Doğan xx, Abdullah xx, Donsah xx, Michalak xx, Andrade xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Murat, Talbi, Alberk, Jovancic, Mithat, Samudio, Kemal, Tunay

Sarı Kartlar: Melnjak, Skoda (Ç.Rizespor)

Gol: Skoda (dk. 26 pen.) (Ç.Rizespor)

( İHA)