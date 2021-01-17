Kış lastiği denetimi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kentin birçok noktasında kış lastiği uygulaması gerçekleştirilirken, Arguvan İlçesinde de jandarma görevlileri durdurdukları ticari araçlarda kış lastiklerinin takılıp takılmadığını kontrol etti.
Ticari araçlarda kış lastikleri kontrolünü yapan ekipler, ayrıca yeni tip koronavirüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında da denetimlerini gerçekleştiriyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe giriş ve çıkış yapan vatandaşlara maske takma, hijyen ve mesafe kurallarına uymalarını isteyen ekipleri kurallara uymayan vatandaşlara ise idari ceza uyguluyor.
Yolcu, taşıyan ticari taksi ve minibüsleri de durdurup bilgi veren jandarma ekipleri, yolcuların HES kodu olup olmadığını kontrol ediyor. Jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarında yolcu kapasitesinin aşılıp aşılmadığını da kontrol ederken, denetimlerin sıklıkla devam edeceği bildirildi.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.