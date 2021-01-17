Yasağı çiğneyene ceza!

Hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında son 24 saatte polisin yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma ihlali yapan 21 kişiye de 18 bin 900 TL ceza yazıldı.

Covid-19 denetimleri sürüyor

Öte yandan, yeni tip koronavirüs ( Covid-19) ile mücadele kapsamında da denetimler devam ediyor. Polis sorumluluk alanında son 24 saatte yapılan denetimlerde, maske takmayan 3 kişiye 2 bin 700 TL ceza uygulandı.

Koronavirüs hastası olup da evde izole olması gerekirken dışarı çıkan ve yurda yerleştirilenlerin sayısı toplam11 olduğu kaydedildi.