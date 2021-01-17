Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 154 adet yeşil reçeteye tabi hap, 28 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid,15,5 gram metamfetamin, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili bir şahıs yakalanarak TCK 188 maddesinden işlem yapıldı.
Zanlı adli makamlara sevk edilecek.( İHA)
17 Oca 2021 - 13:27- Asayiş Güncelleme: 17 Oca 2021 - 13:37
İhbar Yakalattı
Malatya’da bir ihbarı değerlendiren polis, evde uyuşturucu ve silahlar ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 154 adet yeşil reçeteye tabi hap, 28 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid,15,5 gram metamfetamin, 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.