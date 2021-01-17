Olay, Arapgir ilçesine bağlı Hezenek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 65 yaşında bir çocuk babası Halil Gökçe güneş enerjisi panelindeki karı temizlemek için 2 katlı evin çatısına çıktı. Karda kayan Gökçe, dengesini kayıp ederek beton zemine düştü. Durumun fark edilmesi üzerine hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halil Gökçe'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
17 Oca 2021 - 11:30- Asayiş
Kar temizlerken canından oldu
Malatya'nın Arapgir ilçesinde çatıdaki karı temizlemeye çalışırken düşerek ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.