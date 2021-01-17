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17 Oca 2021 - 10:29- Asayiş G: 17 Oca 2021 - 10:58

Önce eşini sonra kendini bıçaklamış

Malatya'da aile kavgasında yaralandıktan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybeden karı koca olayında detaylar ortaya çıktı.
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Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen aile kavgasında imam nikahlı olarak yaşadıkları belirtilen Hüseyin Ördek (46) ile Nergiz Beyaz (39) arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda ağır yaralanan çift kaldırıldıkları  Malatya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.
İlk belirlemelere göre çiftin karşılıklı birbirini yaraladığı değerlendirilirken polis ekiplerince yapılan incelemelerde Hüseyin Ördek'in önce eşi Nergiz Beyaz'ı ardından da aynı bıçakla kendini yaraladığı tespit edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)

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17 Oca 2021 - 10:29 Malatya- Asayiş

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