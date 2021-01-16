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16 Oca 2021 - 17:00- Gündem G: 16 Oca 2021 - 17:39

Yoğun Kar Mesaisi Başladı

Geçtiğimiz Perşembe günü gece saatlerinden itibaren yağmaya başlayan kar, Malatya kırsalında özelikle ilçelerde etkili oldu.
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Meteoroloji tarafından önceden yapılmış olan uyarılar nedeniyle gerekli tedbirleri alan ve ekipleri hazır bekleten Malatya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına anında başladı. Kar yağışıyla birlikte tuzlama ve karla mücadele çalışmalarına başlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolların tamamını ulaşıma açtı. Acil durumlara karşı tedbirlerini alan ve ekiplerini hazır bekleten Büyükşehir Belediyesi, buzlanmalara karşı tuzlama, yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

KAR YAĞIŞI İLÇELERDE ETKİLİ

Özellikle kırsal bölgelerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için 24 saat aralıksız çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Akçadağ’da, 4, Hekimhan’da 6, Doğanşehir’de 2 Pütürge’de 5, Arguvan’da 1 Battalgazi’de 2 ve Kuluncak Başören-Konaktepe grup yolundaki çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Malatya genelinde kapalı yol bulunmazken, 800 personel ve 400 iş makinesi karla mücadelede etkin bir görev alıyor.

Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesinden dolayı ekipler açılan yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. ( İHA)

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16 Oca 2021 - 17:00 Malatya- Gündem

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