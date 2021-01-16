İstasyon Kavşağı'nda Kaza

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınan sokağa çıkma yasağına rağmen Malatya caddeleri oldukça hareketli. Malatya Kültür Kongre Merkezi karşısında trafik kazası meydana geldi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda sürücülerin bazıları kendilerini boşalan caddelere attı. Ana cadde ve sokakların boş olmasını fırsat bilen sürücüler kazaya davetiye çıkardı.
İstasyon Kavşağı'nda yaşanan trafik kazasında polisler kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.