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16 Oca 2021 - 14:28- Eğitim G: 16 Oca 2021 - 14:52

Afyonkarahisar Üniversitesi'nden Personel Alımı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esasen 77 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.
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Basın İlan Kurumu Resmi Web Sitesi ilan.gov.tr  ilan portalında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin personel alımı duyuruldu. İlanda, " Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca lisans, ön lisans ve sağlık meslek lisesi mezunları arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak personel alımları için son başvuru süresi ilanın yayım tarihi olan (16 Ocak 2021) bugünden itibaren 15 gündür" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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16 Oca 2021 - 14:28 Malatya- Eğitim

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