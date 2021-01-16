"Basının gücüne inanıyoruz"

Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve beraberindekiler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla dün Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti’ni (MGTC) ziyaret ettiler.

Ziyarette ilk konuşmayı Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu yaptı. Malatya Kızılay Şubesi olarak vefat eden gazetecilere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Soylu, bütün basın camiasına baş sağlığı diledi.

“KAN BUGÜN BANA, YARIN SANA LAZIM OLACAK”

“Basının gücüne inanan, basına çok büyük bir değer veren bir derneğiz” diyen Başkan Soylu, şunları kaydetti:

Özellikle Malatya Kızılay Şubesi olarak yaptığımız tüm hizmetlerde en büyük etken ve katkı değerli basın mensuplarımızdandır. Çünkü Türk Kızılay’ını her pozisyonda, her yaptığımız etkinliklerde bizi yalnız bırakmadılar. Ve bizim çalışmalarımıza destek verdiler. Biz bu gücü basınımızdan aldık. Malatya Kızılay olarak, depremde her tarafa ulaştık. Basmadığımız yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Akabinde Cvid-19 Türkiye ve dünyayı sarsan bu pandemi döneminde Malatya’daki en ücra köşelere kadar ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret ettik. Türk Kızılay’ı olarak önceki dönemlerde ihtiyaç sahibi aileleri bulmaya çalışırken, Covid-19 döneminde yeni ihtiyaç sahibi aileler ortaya çıktı. Özellikle küçük esnaflar, çay ocağı gibi yerlerin kapanmasıyla bunlar da ihtiyaç sahibi haline geldi ve biz bunların tespitleriyle en azından bu insanlarımızın yanında olduğumuzu gösterdik ve gıda ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Yeni 65 yaş üzeri ailelerimizi ziyaret ettik ve bunların da ihtiyaçlarını Genç Kızılay olarak cumartesi-Pazar dahil 7 gün boyunca bu insanlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Özellikle kan hizmetlerinde bölgedeki 29 hastanenin kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kan konusunda da basınımız çok ciddi bir katkı sağladı. Hem Covi-19 dönemi hem de kış aylarından dolayı kan stoklarımızda ciddi azalmalar meydana geldi. ‘Hastalarımız sıkıntıya düşmesin’ diye ciddi manada etkinlikler düzenledik. Ben basınımızın huzurunda bir çağrı yapıyorum, kan hepimize lazım, kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bugün bana, yarın sana lazım olacak. Özellikle kan hizmetlerinde vatandaşlarımız hafta sonları sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ‘sokağa çıkma kısıtlamaları kan vermeye engel değildir’ diyoruz.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGTC Başkanlar Kurulu Üyesi Mikail Pelit ise, Kızılay’ın gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok önemli atılımlar yapan bir kuruluş olduğunu söyledi.

“BAŞARILI ÇALIŞMALAR YAPILDIĞI GÖRÜYORUZ”

Gazetecilerin her zaman Kızılay’ın yanında olacağını dile getiren Pelit,

Kızılay her zaman için göz bebeğimiz olmuştur. Kızılay’ı sadece kan bağışladığımız bir kurum olarak görmekten artık çıkmalıyız. Kızılay her felakette yanımızda olan bir kuruluş. Baştan kan olmak üzere her türlü desteği Kızılay’a vermemiz gerekiyor. Malatya özelinde de çok başarılı çalışmalar yapıldığı görüyoruz. Özellikle Vagon Onarım Fabrikası’nın Kızılay’a devrinden sonra Malatya’da istihdamı artıracak çalışmaların yapıldığını da biliyoruz. Gazeteciler her zaman Kızılay’ın yanında olacaktır. Geçmişte de yanında oldu, bugün de yanında olacaktır

diye konuştu.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

Daha sonra gazetemizi de ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve beraberindekiler, personellerimizle bir araya gelerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutladılar. Burada da bir açıklama yapan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu,

10 Ocak Gazeteciler Günü nedeniyle bugün BUSABAH gazetesini ziyaret ettik. Malatya Kızılay Şubesi olarak özellikle bugüne kadar vefat eden basın mensubu arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve basın camiamıza baş sağlığı diliyorum. Biz Malatya Kızılay Şubesi olarak basının ne kadar değerli ve önemli olduğunu biliyoruz. Bugün basın mensubu arkadaşlarımız özellikle tüm çalışanlar içerisinde 24 saat mesai mefhumu gözetmeden çalışan arkadaşlarımız. Kış, çamur, kar demeden özellikle aydınlanması ve bölgemizin daha iyi önetilmesi ve kalkınması konusunda ciddi manada katkı sunuyorlar. Biz özellikle basın mensubu arkadaşların Türk Kızılay’ına verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. ‘İyi ki varsınız’ diyorum

diye konuştu.