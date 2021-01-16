Edinilen bilgiye göre, bir işyerinde yapılan denetimde Covid-19 tedbirlerine riayet edilmediği, faaliyet dışı çalıştırıldığı ve işyerinde oyun oynatıldığı tespit edilerek gerekli tutanak tutuldu. İşyerinde bulunan toplam 6 şahsa sokağa çıkma yasağı ihlalden idari yaptırım tutanağı tanzim edildi. Bir şahıstan 3 kesici alet elde edildi. Bu arada, yapılan denetimlerde bir işyerinin kapalı olması gereken saatte açık olduğu görüldü. İçeride bulunan 4 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğinden tutanak tanzim edildi. ( İHA)
16 Oca 2021 - 14:30- Asayiş
Kumar Oynatılan İş Yerine Ceza
Malatya’da kumar oynatılan bir iş yerine gerçekleştirilen denetimde, 6 kişiye ceza kesildi.
Malatya Markaları
Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.