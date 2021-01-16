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16 Oca 2021 - 14:30- Gündem G: 16 Oca 2021 - 13:34

Muhtarlardan Tam Not!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mahalle muhtarları ile birlikte Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nı ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın ihtiyaç sahiplerinin onur ve gururunu incitmeden gönül rahatlığı ile ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekân oluşturduk” dedi.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında birçok hizmet gerçekleştirdiğini belirten Başkan Gürkan,

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak depo kısmı ile birlikte yaklaşık 1500 metrekarelik bir alanda hayır çarşısını yaptık. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız bu çarşımıza 2020’de kaybettiğimiz ve hayırseverliliği ile tanınan Doğanşehir Belediye Başkanımız Vahap Küçük’ün ismini verdik. Bu alanda yapmış olduğumuz çalışmaları rahmetli Vahap Küçük’ün oğlu Vahap Küçük gördü ve ‘burası açık olduğu süre zarfında ve bizlerde hayatta olduğumuz sürece ihtiyaç duyulan giyim ve ayakkabı ihtiyacı tarafımızdan karşılanacaktır’ dedi. Yiyecekler konusunda da hem bizim şirketlerimiz hem de hayırseverler tarafından yapılan yardımlar bu sıkıntılı süreçte kimseye muhtaç olmadan ihtiyaç sahipleri buradan istifade edebilecekler. İhtiyaç sahibi insanlarımızın onuruna, gururuna dokunmadan ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir format içerisinde alışverişlerini yapabilecekler. Hayır çarşımız puan usulü ile çalışacak. Puan yüklenen kartı ile gelen vatandaşımız alışverişlerini rahat bir şekilde yapacaklar. Puan usulü ile alışveriş yapılacağından buradaki ürünler piyasadan yüzde 60 daha ucuz olacak. Sizler de mahallelerinizde ihtiyaç sahibi varsa onlarla ilgilenin. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir. Sosyal devlet vatandaşına sahip çıkma ilkesi temeli üzerinedir. Bu çerçevede Hayır Çarşısı memleketimizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyacını giderecek. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. MEGSAŞ ekmek fabrikamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 bin ekmek yardımı yapılmaktadır. Önemli olan bu sıkıntılı süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan ihtiyaçlarını temin etmeleridir. Sizlerin bu çalışmaları yakinen görmesi önemlidir. Sizlerden ricam vatandaşlar arasında ayrım yapmayın. Herkese eşit devranın oy vermiş vermemiş ayrımı yapmayın şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan daha sonra muhtarlarla birlikte Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nı gezerek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. (Bülten)

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16 Oca 2021 - 14:30 Malatya- Gündem

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