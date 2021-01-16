16 Oca 2021 - 14:30- Gündem

Muhtarlardan Tam Not!

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan mahalle muhtarları ile birlikte Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nı ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nın ihtiyaç sahiplerinin onur ve gururunu incitmeden gönül rahatlığı ile ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir mekân oluşturduk” dedi.