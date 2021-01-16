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16 Oca 2021 - 15:00- Gündem G: 16 Oca 2021 - 13:47

İkinci El Konutlara Büyük İlgi

2020 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut satış sonucu el değiştirirken, bu rakamın 1 milyon 29 bin 576’sı ikinci el konut satışları oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut, satış sonucu el değiştirdi. Bu konutlarında 1 milyon 29 bin 576'sı ikinci el konut satışları olurken, 469 bin 740'ı ilk defa satılan konutlar olarak kayda geçti. Ülke genelinde ikinci el konuta talep artarken, ilk el olan konutlara talebin düştüğü görüldü. Konut satışlarında ilk sırayı yine İstanbul alırken, 265 bin 98 konut satıldığı gözlendi. Yıllara göre baktığımızda ise 2013 yılından bugüne en fazla konut satışı 2020 yılında oldu. 2020 yılında önce en fazla konut satışı ise 1 milyon 409 bin 314 ile 2017 yılına ait olduğu kaydedildi.

Derlenen bilgilere göre 2020 yılında konutlar ile alakalı basına 64 bin 641 haber yansıdığı tespit edildi. Konut satışlarındaki hareketliliğin basın haberlerine yansıdığı tespit edilirken özellikle yerelde ön planda olduğu görüldü. (Bülten)

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16 Oca 2021 - 15:00 Malatya- Gündem

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