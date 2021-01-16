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16 Oca 2021 - 13:00- Spor

Yeni Malatyaspor’da Mehmet Ekici sesleri

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra çalışmalarını Almanya’da sürdüren 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile pre...

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra çalışmalarını Almanya’da sürdüren 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Ekici ile prensip anlaşmasına vardı. Almanya’da Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici’nin kısa süre içerisinde sarı siyahlı takıma imza atması bekleniyor.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir Hannover 96 ile idmanlara çıkan Mehmet Ekici, Süper Lig’e geri dönmek için Yeni Malatyaspor’a yeşil ışık yaktı. Sarı siyahlı takımın kadrosuna katmak için bir süre önce görüşmelere başladığı tecrübeli futbolcu, Türkiye’de futbol hayatını sürdürmeye sıcak bakıyor.

Görüşmelerin olumlu geçmesinin ardından Yeni Malatyaspor, tecrübeli oyuncu ile prensipte anlaşma sağlarken, yakın zamanda bu transferin resmiyet kazanacağı öğrenildi.

Süper Lig’de son olarak 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 8 karşılaşmada 397 dakika görev alan Mehmet Ekici’yi kadrosuna katmak için harekete geçen Yeni Malatyaspor yönetimi, tecrübeli oyuncunun Süper Lig’e yeniden dönmeye sıcak bakmasıyla birlikte transfer çalışmasında büyük bir yol kat etti.

31 yaşındaki Almanya doğumlu Mehmet Ekici, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ile orta sahanın solunda da görev yapıyor. Bonservisi elinde bulunan ve güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Ekici, daha önce Nürnberg, Werder Bremen, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin formalarını giydi.

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16 Oca 2021 - 13:00 Malatya- Spor

Muhabir Sinem Hatun Davut

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