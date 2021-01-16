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16 Oca 2021 - 13:30- Gündem

Esnaflar taleplerinden ısrarlı

Malatyalı esnaflar Büyükşehir Belediyesi’nden destek beklemeye devam ederken, Büyükşehir Belediyesi esnafların beklediği desteği vermemekte direniyor. Belediyenin sadece gıda kolisi yardımında bulunduğunu ifade eden esnaflar, Büyükşehir Belediyesi’nden beklentilerinin gıda kolisi yardımı değil de, özellikle kira yardımı, çevre-temizlik ve reklam-ilan vergilerinin alınmaması yönünde destek beklediklerini açıkladılar.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Pandemiyle birlikte bir çıkmaza düşen esnaflar, kendilerine hala bir yardım eli uzanmasını bekliyorlar. Malatya Büyükşehir Belediyesi esnaflara verdikleri destekleri sıralasa da Malatyalı esnaflar, bu destekleri görmediklerini iddia ediyorlar. Sadece Büyükşehir Belediyesi’nden gıda yardımı aldıklarını ileri süren esnaflar BUSABAH gazetesine konuştular.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gıda paketi dışında kendilerine herhangi destekte bulunmadığını öne süren Kahveci esnaflarından Kadir Onay, Büyükşehir Belediyesi’nden yetkililerin esnafların yanına gelip de ‘Ne sıkıntınız, ne sorununuz var’ diye sormadığını söyledi.

“BİZİM İHTİYACIMIZ MADDİ YARDIMDI”

Hiçbir destek almadıklarını öne süren Onay,

Hiçbir destek almadık. Bütün esnafları dolaşabilirsiniz, paket dışında herhangi bir yardım yapıldı. Paket yardımı bile, bizim için doyurucu olmadı. Gıda paketlerinin ortalama fiyatı 80-100 TL arasındaydı. Öte yandan gıdalar da kalitenin çok altındaydı. Bu yardım bizim için tatmin edici olmadı. Biz gıda kolisi yardımı talebinde de bulunmadık. Bizim taleplerimiz, kira yardımı, esnaflar için belediye bütçesine uygun yardımdı. Bizim ihtiyacımız maddi yardımdı. Manevi yardım da olur da ama biz Belediye Başkanımızı burada görmedik. ‘Bunlar ne yiyor, ne içiyor, ne yapıyorlar’ diye hiçbir şey sormadı

diye konuştu.

“KAYIT YAPTIRANLARA GIDA YARDIMI YAPTILAR”

Kendisine herhangi bir yardım gelmediğini iddia eden Kuaför Yunus Önal ise,

Bize herhangi bir destekte bulunmadılar. Bizim Oda vasıtasıyla gıda paketi yardımı yapmışlar. Daha önceden kayıt olanlar için yardım edilmiş. ‘Bu virüsün daha önceden biliyor muyduk ki, biz daha önce kayıt olalım’ dedim ve bana ‘Şu anda hiçbir şey yapılmıyor’ dendi. Yardım kolilerini alan aldı alamayanlar beklemede. Belediye bize kira yardımı, çevre-temizlik, reklam- ilan yardımı yapmadı. Üstelik daha da alacaklar. Çevre-temizlik, reklam-ilan vergisinin bir kısmı Büyükşehir Belediyesine, bir kısmını da Battalgazi Belediyesi’ne yatırıyoruz. Belediyeler üzerine düşen görevi biz esnaflar için yerine getirmediler

ifadelerini kullandı.

“GIDA PAKETİ BİLE GELMEDİ”

Gıda paketi desteği bile almadığını savunan Lokantacı Arif Kolaç,

Hiçbir yardım yapılmadı. Paket desteği bile gelmedi. Derneğe vermişler, kayıdım yok diye gıda paketi desteği gelmedi. Çevre-temizlik, reklam-ilan vergilerinin alınmasını istemiyoruz

söyleminde bulundu.

“DESTEK GÖRMEDİM”

Büfeci Şehmuz Çoban da,

Ben de herhangi bir destek görmedim. Koli yardımı bile görmedim. Vergi desteğinde de bulunmadılar

dedi.

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16 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Gündem

Muhabir Mutlu Sarıgül

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