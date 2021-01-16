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16 Oca 2021 - 12:30- Ekonomi G: 16 Oca 2021 - 11:46

4 İl İçin 16.5 Milyon TL'lik Destek

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu. Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli'ye yapılacak 22 milyon TL'lik yatırım için 16.5 milyon TL'lik destek vermeyi planladıklarını ifade etti.
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Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan proje yararlanıcılarına proje uygulama süreci ile ilgili online eğitimler verildi. Covid 19 Pandemisi dolayısıyla online gerçekleştirilen eğitim programına, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, FKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak, uzman personel ve destek almaya hak kazanan proje yararlanıcıları katıldı. Eğitim programında konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, destek almaya hak kazanan proje yararlanıcılarını tebrik etti.

Yoğunlu, Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programını kapsamında TRB1 Bölgesindeki iller Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli’ye aktarılması planlanan kaynak miktarının 16,5 milyon TL olduğunu ifade ederek, desteklenecek projelerle yaklaşık 22 Milyon TL’lik yatırımın gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü söyledi. TRB1 Bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmesine yönelik ajans olarak katkı sağlamaya devam edeceklerinin altını çizen Yoğunlu, şöyle konuştu:

“ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Ajansımız kurulduğundan bu yana bölgemizin gelişmesine yönelik çok önemli projelere destekler verdi. Bulunduğumuz coğrafya her anlamda yüksek bir potansiyeli içerisinde barındırıyor. Biz de ajans olarak bu potansiyeli açığa çıkarmak ve arttırmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bölgemizin sosyo-ekonomik kalkınmasının yanında turizm açısından da hak ettiği noktalara taşıma hedeflerimiz bulunuyor. Mali destek programımızın bir amacı da Yukarı Fırat Havzası Turizm Markalaşması ve Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesine katkı sağlayacak fiziki ve hizmet altyapılarının geliştirilmesini sağlamaktır. İnşallah başarılı bulunan projelerimiz faaliyete geçtiğinde illerimize, bölgemize ve ülkemize sosyal, ekonomik ve turizm anlamında önemli katkılar sunacaktır diye düşünüyorum. Başarılı bulunan projelerimizin illerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Konuşmanın ardından İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Mehmet Şirin Budancamanak, Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programına ilişkin sunumu yaparak, yararlanıcılara bilgilendirmelerde bulundu.

Proje yararlanıcıları ise online eğitim programının çok faydalı geçtiğini belirterek, Genel Sekreter Abdulvahap Yoğunlu’ya eğitim programının düzenlemelerinden dolayı teşekkür ettiler. ( İHA)

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16 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Ekonomi

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