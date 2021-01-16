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16 Oca 2021 - 09:27- Spor G: 16 Oca 2021 - 09:30

Kaplan 3 Puana Odaklandı

Süper Ligin 19.haftasında Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, üzerindeki karabulutları dağıtmak ve çıkışa geçmek için 3 puana odaklandı. 5 haftadır ligde galibiyet yüzü göremeyen sarı siyahlı takım, kritik mücadeleden 3 puanla ayrılarak, ilerleyen haftalar için moralde depolamak istiyor.

Sinem Hatun Davut
Sinem Hatun Davut Tüm Haberleri
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Süper Lig’de 5 haftadır galip gelemeyen, Ziraat Türkiye Kupası’na ise Son 16 Turu’nda sahasında Galatasaray’a penaltı atışları sonucu elenerek veda eden Yeni Malatyaspor, ligin 19.haftasında sahasında konuk edeceği Çaykur Rizespor konuk edecek. Pazar günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma 16.00’da başlayacak.

Lig’de oynadığı 17 karşılaşmada 21 puan toplayan sarı siyahlı takım, kupaya veda ederken tamamıyla lige odaklandı. Kayserispor mağlubiyeti sonrası morallerin bozuk olduğu takımda, tek düşünce Rizespor maçını kazanarak, hem moral depolamak hem de çıkışa geçmek. Süper Lig’de geride kalan 5 haftada 2 beraberlik, 3’te mağlubiyet yaşayan ve son olarak 18.haftada deplasmanda Kayserispor’a 1-0’lık skorla kaybeden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turunda ise sahasında Galatasaray’a penaltı atışları sonucu mağlup oldu ve kupaya veda etti.

SAHASINDA OYNADIĞI SON 2 MAÇTA 1 PUAN KAZANABİLDİ

Süper Lig’de geride kalan 5 haftada galibiyet yüzü göremeyen, kupada ise Galatasaray’a elenen Yeni Malatyaspor, ligde sahasında 2 maçta galip gelemezken, hanesine 1 puan yazdırabildi.

Süper Lig’de 17 haftalık bölümde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 6’da mağlubiyet yaşayan ve topladığı 21 puanla 14.sırada yer alan sarı siyahlı takım, 21 puanın 15’ini sahasında elde etti.

Yeni Malatyaspor, sahasında çıktığı 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1’de mağlubiyet yaşadı. Doğu Anadolu temsilcisi, ligdeki son 2 maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 3-1 mağlup olurken, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig’deki son galibiyetini 13.haftada sahasında Kasımpaşa’ya karşı 2-0’lık skorla alan Yeni Malatyaspor’un son 5 maçında aldığı sonuçlar şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1

Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1-3

MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor: 3-1

Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 2-2

Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 1-0

KRİTİK MÜCADELEDE HÜSEYİN GÖÇEK DÜDÜK ÇALACAK

Süper Ligin 19.haftasında Yeni Malatyaspor ile Ç.aykur Rizespor arasında 17 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Aydın Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Kamil Çetin ile İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Candaş Elbil yapacak. Mücadelede, Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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16 Oca 2021 - 09:27 Malatya- Spor

Muhabir Sinem Hatun Davut

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