Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Akçadağ ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şahsa yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 52 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 34 adet kurusıkı tabanca fişeği, 9 adet örgütsel içerikli yayın ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahısların gözaltına alındıkları belirtilirken, adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.
15 Oca 2021 - 18:10- Asayiş Güncelleme: 15 Oca 2021 - 18:14
Terör örgütü propagandasına gözaltı
Malatya’da, sosyal medya üzerinden DHKP/C terör örgütü propagandası yaptıkları iddia edilen 2 şahıs eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.