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15 Oca 2021 - 18:01- Yaşam G: 15 Oca 2021 - 18:06

Karla kapanan yollar açıldı

Malatya genelinde özellikle yüksek kesimler ile kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan yolları açmak için kesintisiz mesai yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşıma kapanan 138 köy yolunun tamamını ulaşıma açtı.
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesine bağlı ekipler özellikle ilçeler ve kırsal bölgelerde daha etkili olan kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan birçok köy yolu hizmete açıldı. Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı 800 personel ve 400 araç belirli bölgelerde teyakkuz halinde olası yoğun kar yağışları için hazır halde bekletilirken, kar yağışının etkili olduğu yerlerde kar temizleme araçları anında müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Arapgir Günyüzü, Arguvan Çakmak, Battalgazi Gülümuşağı, Uluköy-Sincik Yolu, Doğanyol Gevheruşağı, Yeşilköy, Pütürge, Tepehan-Ulutaş, Hekimhan Delihasanyurdu, Yukarı Selimli grup yolu, Akçadağ Ortaköy, Yeşilyurt- Porga, Kozluk, Aşağıköy, Ortaköy, Öncü grup yollarında çalışmalarını sıklaştırırken, Kuluncak İlçesi Hacı Hasanlar Mezrası’nda bir hastayı yol açarak hastaneye kavuşturdu. Karla mücadele çalışmalarına gece boyunca aralıksız bir şekilde devam eden Büyükşehir Belediyesi bu çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yardım taleplerine de anında müdahale ediyor. ( İHA)

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15 Oca 2021 - 18:01 Malatya- Yaşam

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