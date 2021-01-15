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15 Oca 2021 - 16:45- Spor G: 15 Oca 2021 - 16:49

YMS-Rize Maçının Hakemi Belli Oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Ligin 19.haftasında görev yapacak olan hakemleri açıkladı.
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Süper Ligin 19.haftasında Malatya’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek.

Süper Ligin 19.haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemler şöyle:

15 Ocak Cuma

Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

16 Ocak Cumartesi

İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus

Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

Gaziantep Futbol Kulübü-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler

Fraport-TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 Ocak Pazar

Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler

Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş- Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 Ocak Pazartesi

Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler

17 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Aydın Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Kamil Çetin ile İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Candaş Elbil yapacak. Mücadelede, Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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15 Oca 2021 - 16:45 - Spor

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