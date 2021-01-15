YMS-Rize Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Ligin 19.haftasında Malatya’da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını Hüseyin Göçek yönetecek.
Süper Ligin 19.haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek olan hakemler şöyle:
15 Ocak Cuma
Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
16 Ocak Cumartesi
İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
Gaziantep Futbol Kulübü-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
Fraport-TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar
17 Ocak Pazar
Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor: Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş- Galatasaray: Cüneyt Çakır
18 Ocak Pazartesi
Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Arda Kardeşler
17 Ocak Pazar günü saat 16.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasını İstanbul Bölgesi Üst Klasman Hakemi Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek’in yardımcılıklarını Aydın Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Kamil Çetin ile İstanbul Bölgesi Üst Klasman Yardımcı Hakemi Candaş Elbil yapacak. Mücadelede, Kocaeli Bölgesi Üst Klasman Hakemi Alper Çetin ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.