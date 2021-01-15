Busabah Malatya Busabah Malatya
15 Oca 2021 - 15:45- Yaşam G: 15 Oca 2021 - 15:52

Yemek hizmeti alınacaktır

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
mask

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Yiyecek Hazırlattırılması Hizmet Alım İşi (20000 adet Sıcak Yemek, 3500 adet Ekmek Arası Hazır Kumanya ve 5000 adet Kahvaltılık) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı.  

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# basın, ilan, ihale

15 Oca 2021 - 15:45 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Güvenlik görevlisi kıyafet ve araç gereci alınacaktır mask
Güvenlik görevlisi kıyafet ve araç gereci alınacaktır
İkinci El Araç Satışları Aşıyla Normale Dönecek mask
İkinci El Araç Satışları Aşıyla Normale Dönecek
Sis Zor Anlar Yasattı mask
Sis Zor Anlar Yasattı
İcradan satılık bahçe mask
İcradan satılık bahçe
Kerpiç ev ve tarla ihale ile satılacaktır mask
Kerpiç ev ve tarla ihale ile satılacaktır
Fiyatlar Arttı, Sofralar Küçüldü mask
Fiyatlar Arttı, Sofralar Küçüldü
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İstifa Çağrısı mask
İstifa Çağrısı
Yossouf İçin Sıkı Pazarlık! mask
Yossouf İçin Sıkı Pazarlık!
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor? mask
Hamzaoğlu bavulunu mu hazırlıyor?
Abdulsamed kadroda yok! mask
Abdulsamed kadroda yok!
Hazırlıklar moralsiz başladı mask
Hazırlıklar moralsiz başladı
Gürkan'dan ihale açıklaması mask
Gürkan'dan ihale açıklaması

GALERİ

Malatya'da ilk aşılar vurulmaya başladı mask
Malatya'da ilk aşılar vurulmaya başladı
Esrar sevkiyatına polis engeli mask
Esrar sevkiyatına polis engeli
Sağlık yatırımına büyük destek mask
Sağlık yatırımına büyük destek
Motosikletli sürücü ağır yaralandı mask
Motosikletli sürücü ağır yaralandı
Jandarma esrara geçit vermedi mask
Jandarma esrara geçit vermedi
Bu da Askıda Çiğköfte mask
Bu da Askıda Çiğköfte
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL