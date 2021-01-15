Yemek hizmeti alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Yiyecek Hazırlattırılması Hizmet Alım İşi (20000 adet Sıcak Yemek, 3500 adet Ekmek Arası Hazır Kumanya ve 5000 adet Kahvaltılık) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" bilgileri yer aldı.

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