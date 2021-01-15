Taşınmaz kiraya verilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanda "Mülkiyeti Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ait tasarrufu İl Müdürlüğümüze bırakılan aşağı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile beş ( 5 ) yıllığına kiraya verilecektir" bilgileri yer aldı.

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