Okul Çağında Ama Okula Gidemiyor

Malatya’nın Taştepe Mahallesi'nde hayata tutunmaya çalışan 14 yaşındaki Afgan uyruklu Şefik Safari okula gitmek yerine anne ve 12 yaşındaki kız kardeşine bakmak için mücadele ediyor. Küçük yaşta büyük bir yükü omuzlarında taşımaya çalışan Şefik hamallık yaparak ailesine bakmaya çalışıyor. Ancak her gün iş de bulamıyor. Mahalle muhtarlığının ve komşuların desteğiyle ayakta durmaya çalışan aile yetkililerden destek bekliyor.

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi’nde ikamet eden Afganistan göçmeni bir aile yoksullukla mücadele ediyor. Mahalle muhtarlığının ve komşuların desteğiyle ayakta durmaya çalışan aile, yetkililerden destek bekliyor.

Okul çağında olmasına rağmen sadece bir yıl eğitim alabilen Şefik, hem annesine hem de kardeşine bakıyor. Banasının Afganistan’da kaldığını ve bir daha gelmediğini söyleyen Şefik’in hikâyesi mücadeleyle devam ediyor.

OKUL ÇAĞINDA AMA OKULA GİDEMİYOR

Şefik, başta dil sorunu olmak üzere birçok sorunla karşılaştığını anlatarak yine de Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu kaydediyor. Henüz 14 yaşında olan Şefik’in 12 yaşında bir de kız kardeşi var. Yüzyüze eğitim yapıldığı bu dönemde evde internet ve tablete dair bir şey yok. Öyle ki 12 yaşındaki Atiküllah Safari eğitimini okuldaki bilgisayardan öğretmenlerinin desteğiyle yapıyor. Okul çağında olmasına rağmen çalıştığı için okula gidemediğini söyleyen Şefik,

Zor durumdayız, anneme ve kardeşime bakmak zorundayım. Babam Afganistan’da kaldı ve bir daha gelmedi. Yem dükkânında çalışıyorum. Günde 60-70 lira kazanıyorum ama sürekli bir iş yok. Bir yem kamyonu gelirse onu boşaltıyorum. Hamallık yapıyorum ama sürekli iş olmuyor. Bize komşular, muhtarlık, öğretmenler yardım ediyor."

açıklamasında bulundu.

YETKİLİLERDEN YARDIM ELİ BEKLİYORLAR

Taştepe Mahallesi’nde bulunan ailenin oturduğu ev ise içler acısı bir durumda. Aile komşuların desteğiyle sadece gıda ihtiyaçlarını giderebiliyor. Belediyenin desteğiyle de kışın yakacakları kömürü temin edebiliyorlar. Evin mutfağından yoksulluk, sefalet dökülüyor. Lavabo ve banyo harap bir şekilde, üst katın lavabolarından su damlıyor. Şefik, eve usta çağıracak parası olmadığı için lavabo ve banyonun tavanını naylonla kapatmaya çalışmış.