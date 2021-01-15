Toprağımızı siyanürle buluşturmayacağız

Hekimhan’da özel bir şirket siyanürle altın madeni arama çalışmaları için işletme ruhsatı çıkarma girişimlerinde bulunuyor. Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, ilçenin birçok madende Türkiye birincisi olduğunu kaydederek “Biz madenlerin yanındayız ama siyanürlü altın çıkarılmasına karşıyız. Bu işletme ruhsatını kesinlikle imzalamayacağız” dedi.

Siyanürle altın madeni çıkartılma işleminin canlı yaşamını tehdit ettiğini kaydeden Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, söz konusu şirketin daha önce 10 yıllığına altın arama ruhsatı aldığını şimdi ise işletme ruhsatı çıkarmaya çalıştığını söyledi. Kesinlikle işletme ruhsatı izni vermeyeceklerini söyleyen Başkan Karadağ, “Bize defalarca geldiler. Ben her şeyin para olmadığını, oradaki canlı yaşamına son vermeyeceğimi söyledim. Biz önce insan, sonra canlı ondan sonra da sermaye diyoruz.

TOPRAĞIMIZI SİYANÜR İLE BULUŞTURMAYACAĞIZ

Hekimhan ilçesine bağlı Başak, Güvenç, Boğazgören, Aşağısaz ve Deveci mahallelerini kapsayan altın maden arama işletme ruhsatına sık sık izin vermeyeceklerini söyleyen Karadağ,

Hammadde yeraltından çıkarıldıktan sonra bunu siyanür ile ayrıştırma olayı var. Siyanür ile ayrıştırma demek orada kalan artıkların bütün toprağı, suyu, ürettiğimiz meyvelerimizi, ağaçlarımızı tamamen kurutması demektir. Biz madenlerin yanındayız ama siyanürlü altın çıkarılmasına karşıyız. Canlımızı, bitkimizi meyvemizi hepsini yok etmek istemiyoruz. Biz belediye olarak bu karara imza atmıyoruz, atmayacağız. Biz toprağımızı siyanür ile buluşturmayacağız.

KARADAĞ: NEYE MAL OLURSA OLSUN

Bölge halkının, muhtarlarının siyanürlü altın arama-işletme konusunda razı olmadığını söyleyen Başkan Karadağ,

Altını çizerek şunu söylemek istiyorum. Biz kesinlikle o yöre halkının, muhtarlarının, Hekimhan’ın ‘biz bu konuda yokuz’ dediği müddetçe bir de belediye başkanı olarak, yönetim olarak; kimden baskı gelirse gelsin imzalamayacağız. Kesinlikle vatandaşlarımızla muhtarlarımızla beraber olacağız. Bu konuda vatandaşımızın yanındayız. Bana neye mal olursa olsun bu kararı imzalamayacağım. Bize görev düştüyse onların karşısında olacağım. Şayet bizi devre dışı bırakırlarsa da o zaman halk olarak karşılarında olacağız. Bizim vatandaşımız bizim yanımızda olacak.

dedi.

SİYANÜRÜN ZARARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Türkiye’den örneklerle siyanürün zararlarını anlatan Başkan Karadağ,

Ordu altın arama nedeniyle bütün bölge yok edildi. Ağaçlar katlediliyor. Yeşil yaşam ortamı yok oluyor. Erzincan İliç, örneği var. Bunların hepsi siyanürün ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Kaz Dağları'nda ormanlar yok edildi. Siyanürle altın arama sonrası araziler kıraç hale geliyor. Hakikaten canlıyı, sadece canlıyı değil toprağı da yok ediyor. Biz madenlere karşı değiliz. Madenler aransın, madenlerin yanında siyanür ile altın çıkarılmasına karşıyız.