Sözleşmemi Feshetmiş Bulunmaktayım

Yeni Malatyaspor’un ‘Avrupa Hatırası’ ile sarı siyahlı takımın formasıyla yer alan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akbaş,
2 senedir hizmet ettiğim Yeni Malatyaspor kulübü ile sözleşmemi haklı ve tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde yanımda olup destek veren herkese teşekkür ederim.
ifadelerine yer verdi.
Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrı çalışan 31 yaşındaki Mustafa Akbaş, 38 kez Yeni Malatyaspor’un formasını giydi.
2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olan Mustafa Akbaş, 29 kez Süper Lig’de sarı siyahlı takımın formasıyla mücadele etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.