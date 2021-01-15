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15 Oca 2021 - 14:42- Spor G: 15 Oca 2021 - 14:47

Sözleşmemi Feshetmiş Bulunmaktayım

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Mustafa Akbaş, kulüple olarak sözleşmesini fesih ettiğini açıkladı. Akbaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sözleşmemi haklı ve tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayım” ifadesini kullandı.

Şükran Malkoç
Şükran Malkoç Tüm Haberleri
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Yeni Malatyaspor’un ‘Avrupa Hatırası’ ile sarı siyahlı takımın formasıyla yer alan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akbaş,

2 senedir hizmet ettiğim Yeni Malatyaspor kulübü ile sözleşmemi haklı ve tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde yanımda olup destek veren herkese teşekkür ederim.

ifadelerine yer verdi.

Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve takımdan ayrı çalışan 31 yaşındaki Mustafa Akbaş, 38 kez Yeni Malatyaspor’un formasını giydi.

2018-2019 sezonunda Yeni Malatyaspor’a transfer olan Mustafa Akbaş, 29 kez Süper Lig’de sarı siyahlı takımın formasıyla mücadele etti.

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15 Oca 2021 - 14:42 Malatya- Spor

Muhabir Şükran Malkoç

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