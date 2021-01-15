15 Oca 2021 - 14:42- Spor

Sözleşmemi Feshetmiş Bulunmaktayım

Yeni Malatyaspor’un defans oyuncusu Mustafa Akbaş, kulüple olarak sözleşmesini fesih ettiğini açıkladı. Akbaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sözleşmemi haklı ve tek taraflı olarak feshetmiş bulunmaktayım” ifadesini kullandı.